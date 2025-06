Nuovo direttore a Confindustria Alto Adige: Marchiodi guida l’innovazione.

Confindustria Alto Adige avvia una fase di transizione strategica, designando Mirco Marchiodi come futuro direttore, in un momento cruciale per il tessuto economico regionale. La decisione, formalizzata dal nuovo consiglio di Presidenza, segna un passaggio di consegne significativo, delineando una rotta orientata all’innovazione e all’evoluzione delle dinamiche industriali locali.Marchiodi, 46 anni, bolzanino di origine e con un solido background accademico – laurea in economia aziendale conseguita alla prestigiosa Bocconi di Milano, arricchita da esperienze formative e professionali negli Stati Uniti – non è un volto nuovo per Confindustria Alto Adige. La sua precedente esperienza, maturata tra il 2012 e il 2024, lo ha visto protagonista come dirigente chiave, a stretto contatto con gli organi direttivi, nel ruolo di responsabile del Centro Studi e della comunicazione. Questa precedente affiliazione gli conferisce una profonda conoscenza delle sfide e delle opportunità che caratterizzano il panorama imprenditoriale della regione.L’assegnazione di Marchiodi riflette una scelta ponderata, che guarda al futuro con una prospettiva ampia e multidisciplinare. La sua esperienza recente alla guida del quotidiano Alto Adige, assunta nel maggio 2024, testimonia la sua capacità di gestire complesse realtà editoriali, navigando nel delicato equilibrio tra informazione, comunicazione e interessi economici. Questa competenza si rivelerà preziosa per Confindustria, chiamata ad affrontare un contesto economico in rapida trasformazione, caratterizzato da nuove tecnologie, cambiamenti geopolitici e crescenti esigenze di sostenibilità.L’uscita di scena, dopo 40 anni di servizio e a partire dal 1° novembre 2025, di Josef Negri, attuale direttore di Confindustria Alto Adige, rappresenta la conclusione di un capitolo importante per l’organizzazione. Negri ha guidato Confindustria con competenza e dedizione, contribuendo significativamente alla crescita e allo sviluppo del tessuto industriale regionale. Il suo pensionamento segna un momento di riflessione e di cambiamento, aprendo la strada a nuove prospettive e a una leadership rinnovata.L’ingresso di Marchiodi, con il formale assunzione dell’incarico previsto per il 1° novembre 2025, non si configura solamente come un passaggio di consegne, ma come un’opportunità per Confindustria Alto Adige di rafforzare il suo ruolo di motore di sviluppo economico, promuovendo l’innovazione, la competitività e la creazione di valore per le imprese locali, nel pieno rispetto delle peculiarità territoriali e delle identità culturali che rendono unica la regione. L’esperienza maturata da Marchiodi, combinata con la profonda conoscenza del territorio e delle sue dinamiche, lo pone in una posizione ideale per affrontare le sfide del futuro e guidare Confindustria Alto Adige verso un nuovo, prospero orizzonte.