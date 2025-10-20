Rovereto: Circonvallazione Ferroviaria, un Futuro Condiviso

Rovereto, una Circonvallazione Ferroviaria per il Futuro: Dialogo Aperto e Innovazione ProgettualeUn importante passo avanti per la mobilità e lo sviluppo del territorio roveretano è stato delineato in un incontro a Roma, che ha visto protagonisti rappresentanti della Provincia Autonoma di Trento, del Comune di Rovereto, della Comunità della Vallagarina e di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), parte del Gruppo FS Italiane.

L’appuntamento ha segnato un momento cruciale nell’evoluzione del progetto di circonvallazione ferroviaria, una infrastruttura strategica destinata a ridefinire il volto del territorio e a rafforzare il ruolo di Rovereto come nodo cruciale nella rete ferroviaria nazionale.

L’incontro, descritto come “costruttivo” dal Presidente della Provincia Maurizio Fugatti, ha offerto una panoramica aggiornata sullo stato di avanzamento dei lavori, rivelando significativi miglioramenti rispetto alle proposte iniziali.

Il percorso progettuale è stato oggetto di revisioni, con l’obiettivo di integrare le esigenze del territorio e minimizzare l’impatto ambientale e sociale.

L’annuncio ufficiale che segnerà l’apertura del dibattito pubblico, previsto per gennaio 2026, conferma l’intenzione di coinvolgere attivamente la comunità locale in ogni fase del processo decisionale.

Le ottimizzazioni progettuali discusse durante l’incontro, che saranno illustrate in dettaglio nel corso del prossimo dibattito pubblico, testimoniano un approccio orientato all’innovazione e alla sostenibilità.

Si punta a una circonvallazione che non sia solo efficiente dal punto di vista logistico, ma anche integrata armoniosamente nel paesaggio, preservando la qualità della vita dei residenti e valorizzando il patrimonio naturale della Vallagarina.

La Sindaca di Rovereto, Giulia Robol, ha sottolineato l’importanza di un percorso partecipativo, evidenziando come l’opera, una volta completata, aprirà nuove prospettive per il trasporto merci e, più in generale, per l’utilizzo del treno come mezzo di trasporto sostenibile.

La sua attenzione è rivolta alla salvaguardia degli interessi della popolazione e delle aree più sensibili, auspicando un impatto minimo e positivo per il territorio.

Anche il Presidente della Comunità della Vallagarina, Alberto Scerbo, ha espresso soddisfazione per la capacità di RFI di recepire le osservazioni emerse durante le precedenti presentazioni.

Questo dialogo aperto e costruttivo, volto a costruire un consenso diffuso, è un elemento chiave per il successo dell’intera iniziativa.

La circonvallazione, dunque, si configura come un progetto condiviso, frutto di un processo decisionale trasparente e inclusivo.

La fase di dibattito pubblico rappresenterà un’opportunità cruciale per raccogliere ulteriori input, affinare il progetto e garantire che l’opera risponda pienamente alle esigenze del territorio, proiettandolo verso un futuro di crescita e sostenibilità.

L’obiettivo finale è quello di realizzare un’infrastruttura che non solo ottimizza i flussi di traffico, ma che contribuisca anche a rafforzare l’identità e la qualità della vita della comunità roveretana.