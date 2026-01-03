cityfood
domenica 4 Gennaio 2026
Inverno ad Alto Adige: il freddo stringe i senzatetto.

Redazione Aosta -
L'inverno altoatesino si fa sentire con una morsa di freddo che esacerba una situazione già fragile: quella delle persone senza dimora. Le...

Trentino: Sicurezza nei luoghi di aggregazione, un impegno costante.

La sicurezza nei luoghi di aggregazione: un impegno continuo in Trentino alla luce della tragedia di Crans-MontanaLa recente tragedia a Crans-Montana, con il devastante...
Brennero: traffico natalizio sotto controllo, ma attenzione al ritorno.

La complessa rete autostradale del Brennero, arteria vitale per i flussi turistici tra Italia e Austria, sta progressivamente alleviando le criticità legate al consueto picco di traffico natalizio, caratterizzato dal tradizionale esodo e ritorno degli appassionati di sport invernali....
Inverno ad Alto Adige: il freddo stringe i senzatetto.

L'inverno altoatesino si fa sentire con una morsa di freddo che esacerba una situazione già fragile: quella delle persone senza dimora. Le richieste di soccorso si moltiplicano giorno dopo giorno, testimonianza di una realtà sofferta che si concentra in...
Terzo mandato: la Corte Costituzionale frena l’autonomia provinciale

La sentenza della Corte Costituzionale odierna getta luce su un principio cardine del nostro ordinamento, il divieto del terzo mandato consecutivo, che si rivela un...
Bolzano: Rilancio del Centro Pace, sfida al dialogo e all’inclusione.

Redazione Aosta -
Il futuro del Centro per la Pace di Bolzano si configura come una sfida strategica per l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio...

Kompatscher: Eredità, Autonomia e Sfide per l’Alto Adige

L'eredità di un governato: visione, resilienza e futuro per l'Alto AdigeIl percorso di Arno Kompatscher alla guida della Provincia autonoma di Bolzano si appresta...
Saldi a Bolzano: tra fermento, criticità e richiesta di allineamento.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

L’attesa per i saldi di fine anno si fa palpabile, un fermento che coinvolge non solo i visitatori, ma anche la comunità locale di Bolzano, desiderosa di ritrovare l’effervescenza del commercio fisico.
Paola Barbieri, presidente della categoria commercio fisso di Confesercenti Alto Adige, evidenzia come la ripresa della frequentazione dei negozi non sia meramente legata all’opportunità di acquisto, bensì all’importanza che il commercio riveste come luogo di incontro e socializzazione, un elemento cruciale per il tessuto urbano e le relazioni interpersonali.
I settori più attesi sono quelli tradizionalmente trainanti dell’economia locale: abbigliamento, calzature, articoli di moda e complementi d’arredo, comparti che incarnano un punto di riferimento fondamentale sia per il commercio cittadino che per quello di prossimità, rappresentando un volano per l’economia e l’occupazione.
Confesercenti Alto Adige sottolinea come l’anticipazione della possibilità di allestire le vetrine con decorazioni a tema saldi e cartelli promozionali fin da lunedì, in preparazione all’avvio effettivo dell’8 gennaio, si configuri come una strategia di comunicazione strategica.

Questa iniziativa mira a sincronizzare l’offerta commerciale locale con il panorama nazionale, dove in molte regioni i saldi sono già iniziati.

Tuttavia, Barbieri non nasconde le criticità derivanti da questo disallineamento temporale.
La perdita di cinque giorni, in particolare durante un weekend potenzialmente ricco di visitatori diretti verso città come Verona e Trento, rappresenta una potenziale perdita di opportunità.
L’urgenza di un allineamento con le dinamiche commerciali nazionali è una richiesta pressante, espressa sia dai consumatori locali che dai visitatori.
Soddisfare questa esigenza rafforza il legame di fiducia tra i commercianti e la comunità, un rapporto di imprescindibile importanza per il successo del commercio locale.

L’esempio della Valle D’Aosta, che ha anticipato i saldi per venire incontro alle esigenze dei residenti, testimonia la crescente necessità di flessibilità e adattamento alle aspettative del mercato.
In un’epoca dominata dall’e-commerce, la capacità di offrire un’esperienza di acquisto coerente, prevedibile e stimolante nel mondo fisico, assume un’importanza strategica per la sopravvivenza e la prosperità del commercio di prossimità, contribuendo a preservare l’identità e la vitalità delle città.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

