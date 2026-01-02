Saldi di Inverno: Scoperta, Qualità e Sostegno al Commercio Locale

cityfood
domenica 4 Gennaio 2026
trento cronaca

Inverno ad Alto Adige: il freddo stringe i senzatetto.

Redazione Aosta -
L'inverno altoatesino si fa sentire con una morsa di freddo che esacerba una situazione già fragile: quella delle persone senza dimora. Le...

Trentino: Sicurezza nei luoghi di aggregazione, un impegno costante.

La sicurezza nei luoghi di aggregazione: un impegno continuo in Trentino alla luce della tragedia di Crans-MontanaLa recente tragedia a Crans-Montana, con il devastante...
Trento Cronaca

Brennero: traffico natalizio sotto controllo, ma attenzione al ritorno.

La complessa rete autostradale del Brennero, arteria vitale per i flussi turistici tra Italia e Austria, sta progressivamente alleviando le criticità legate al consueto picco di traffico natalizio, caratterizzato dal tradizionale esodo e ritorno degli appassionati di sport invernali....
Trento Cronaca

Inverno ad Alto Adige: il freddo stringe i senzatetto.

L'inverno altoatesino si fa sentire con una morsa di freddo che esacerba una situazione già fragile: quella delle persone senza dimora. Le richieste di soccorso si moltiplicano giorno dopo giorno, testimonianza di una realtà sofferta che si concentra in...
Trento Politica

Terzo mandato: la Corte Costituzionale frena l’autonomia provinciale

0
La sentenza della Corte Costituzionale odierna getta luce su un principio cardine del nostro ordinamento, il divieto del terzo mandato consecutivo, che si rivela un...
Bolzano: Rilancio del Centro Pace, sfida al dialogo e all’inclusione.

Redazione Aosta -
Il futuro del Centro per la Pace di Bolzano si configura come una sfida strategica per l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio...

Kompatscher: Eredità, Autonomia e Sfide per l’Alto Adige

L'eredità di un governato: visione, resilienza e futuro per l'Alto AdigeIl percorso di Arno Kompatscher alla guida della Provincia autonoma di Bolzano si appresta...
Trento Economia

Saldi di Inverno: Scoperta, Qualità e Sostegno al Commercio Locale

Redazione Aosta
Redazione Aosta

L’inverno si appresta a tingersi di opportunità con l’avvio, giovedì 8 gennaio, di una nuova edizione dei saldi di fine stagione.
Quest’anno, l’iniziativa, protratta fino al giovedì 5 febbraio 2026, si propone di superare la tradizionale connotazione di “fine” per abbracciare un’ottica di valore e scoperta.

Philipp Moser, presidente dell’Unione commercio turismo servizi Alto Adige, sottolinea come questi sconti non rappresentino una conclusione, bensì un’occasione privilegiata per riscoprire la qualità e l’eccellenza del panorama tessile locale.

L’invito è a un consumo più consapevole, orientato alla ricerca di capi preferiti a prezzi accessibili, valorizzando il tessuto commerciale dei centri urbani.
L’esperienza di acquisto, arricchita da una consulenza personalizzata e un servizio impeccabile, si presenta come un elemento distintivo rispetto alle alternative online.
Markus Rabanser, presidente di Federmoda nell’Unione, ribadisce l’importanza di sostenere il commercio locale, offrendo una vasta gamma di prodotti a portata di mano.
La definizione delle date, stabilite dalla Camera di commercio di Bolzano in conformità alle normative vigenti, è frutto di un processo partecipativo che ha visto il coinvolgimento delle principali associazioni di categoria.
Questo approccio collaborativo mira a bilanciare le diverse esigenze del commercio, tenendo conto delle peculiarità delle aree urbane e rurali.
Un’attenzione particolare è rivolta alle località a vocazione turistica, dove i saldi si protarranno fino al sabato 7 marzo, per concludersi il sabato 2 aprile, offrendo così una finestra temporale più ampia per gli acquisti.

Questa flessibilità risponde alla volontà di adeguarsi alle dinamiche specifiche di quei contesti, prolungando l’attrattiva commerciale e incentivando il turismo di prossimità.
L’obiettivo primario resta la creazione di un ecosistema commerciale florido e sostenibile, capace di offrire valore aggiunto ai consumatori e opportunità di crescita alle imprese locali.

