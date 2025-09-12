Sistema Educativo Trentino: Indagine Pluriennale e Prospettive Future

Analisi e Prospettive Evolutive del Sistema Educativo Trentino: Un’Indagine Pluriennale a Cura della Fondazione Bruno KesslerLa Giunta provinciale, in linea con la visione strategica per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio, ha recentemente approvato un significativo investimento – pari a 246.000 euro complessivi, distribuiti in un arco temporale triennale (2024-2028) – a favore della Fondazione Bruno Kessler (FBK) per la realizzazione di un’indagine approfondita sul sistema educativo provinciale.

Questa iniziativa, formalizzata attraverso la delibera proposta dal Vicepresidente Achille Spinelli, Assessore allo Sviluppo Economico, Lavoro, Famiglia, Università e Ricerca, si colloca all’interno dell’Accordo di Programma 2025-2028 per la XVII Legislatura, consolidando la collaborazione istituzionale con un’organizzazione di ricerca di eccellenza.

L’obiettivo primario di questa complessa analisi è la creazione di una fotografia dettagliata e dinamica del sistema educativo trentino.

Non si tratta di una mera raccolta di dati statici, bensì di un’indagine longitudinale che ne tracci l’evoluzione anno per anno, sviscerandone le variabili, le correlazioni e i trend emergenti.

Il rapporto conclusivo, denominato “Il sistema educativo della Provincia autonoma di Trento”, mira a fornire un quadro interpretativo completo e accessibile, destinato a diventare uno strumento operativo per tutti gli attori coinvolti nel processo educativo: dirigenti scolastici, corpo docente, studenti, genitori e operatori del settore.

L’iniziativa riconosce la natura intrinsecamente dinamica del sistema educativo trentino, esposto alle sfide poste dai cambiamenti sociali, economici e tecnologici.

La ricerca intende pertanto non solo identificare i punti di forza e le aree di criticità, ma anche analizzare le dinamiche sottostanti che ne determinano la traiettoria evolutiva.

Questo approccio permette di superare una visione parziale e reattiva, favorendo una prospettiva proattiva e orientata all’innovazione.

L’analisi FBK non si limita alla descrizione del sistema “as is”, ma si prefigge di fornire un supporto strategico per la definizione di politiche educative mirate.

L’identificazione dei fattori di successo, delle disparità di risultati e delle esigenze emergenti degli studenti costituirà la base per la formulazione di proposte di riforma, volte a ottimizzare l’efficacia del sistema educativo e a garantire pari opportunità di crescita per tutti i giovani trentini.

In particolare, la ricerca si concentrerà sull’analisi di indicatori chiave quali: tassi di successo scolastico e professionale, livelli di inclusione sociale, benessere psicologico degli studenti, efficacia delle metodologie didattiche, impatto delle tecnologie digitali sull’apprendimento e correlazione tra percorsi formativi e sbocchi occupazionali.

L’interpretazione di questi dati sarà condotta tenendo conto delle specificità territoriali e culturali del Trentino, al fine di sviluppare soluzioni personalizzate e sostenibili nel tempo.

L’investimento nella ricerca rappresenta un segnale forte dell’impegno della Giunta provinciale a investire nel futuro del Trentino, valorizzando il capitale umano come motore di sviluppo economico e sociale.

Il rapporto FBK non sarà solo un documento di analisi, ma uno strumento di cambiamento, capace di contribuire a plasmare un sistema educativo più equo, inclusivo e orientato al successo di ogni singolo studente.