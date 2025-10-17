Spopolamento aree montane: appello all’UE dalla CARLE

La Conferenza delle Assemblee Legislative Regionali Europee (CARLE), recentemente convalidata in sede a Trento, ha prodotto un documento programmatico di notevole importanza strategica.

L’annuncio è stato rilasciato dal Presidente del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, Roberto Paccher, che ha sottolineato come il testo risulti da una riflessione condivisa e approfondita tra rappresentanti di quindici nazioni europee, accomunate da problematiche strutturali comuni.

Il fulcro del documento approvato è un pressante appello all’Unione Europea, volto a implementare politiche mirate e finanziamenti concreti a sostegno delle aree interne montane, flagellate da un preoccupante fenomeno di spopolamento che ne compromette la vitalità economica, sociale e culturale.

Si tratta di un esodo silenzioso, spesso non percepito nei centri decisionali, che depriva queste regioni di capitale umano, erode le tradizioni locali e accelera il declino delle infrastrutture e dei servizi essenziali.

Il documento CARLE non si limita a denunciare il problema, ma propone un cambio di paradigma nell’approccio comunitario, richiedendo bandi specifici e risorse dedicate a progetti di sviluppo locale, innovazione tecnologica, sostegno all’imprenditoria giovanile e miglioramento della connettività digitale.

L’obiettivo è creare opportunità di lavoro sostenibili, attrarre nuovi residenti e contrastare l’invecchiamento della popolazione.

Un altro tema trasversale, destinato a ricevere un’attenzione crescente nei prossimi anni, è la gestione dei grandi carnivori.

La coesistenza tra uomo e fauna selvatica, sempre più presente e a volte conflittuale, richiede un approccio integrato, basato sulla scienza, sulla prevenzione e sulla collaborazione tra tutti gli attori coinvolti, dai governi locali alle comunità locali.

La presenza di lupi, orsi e linci, specie chiave per la conservazione della biodiversità, rappresenta una sfida complessa che necessita di soluzioni innovative e sostenibili.

Il documento si rifà a una risoluzione del Parlamento Europeo del 2018, che già prevedeva interventi a favore delle aree marginali.

L’auspicio è che il lavoro svolto dalla CARLE possa fornire uno stimolo concreto per l’attuazione di tale provvedimento, trasformando le intenzioni in azioni tangibili e misurabili.

La collaborazione tra le regioni europee, unite dalla stessa preoccupazione, si configura come un motore potente per influenzare le politiche comunitarie e ottenere risultati significativi nel contrasto allo spopolamento e nella promozione dello sviluppo sostenibile delle aree interne montane.

La sfida è quella di invertire la tendenza, recuperando la fiducia delle comunità locali e garantendo loro un futuro prospero e inclusivo.