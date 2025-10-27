Trenord: più treni e colori olimpici per Milano Cortina 2026

Per accogliere al meglio i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, Trenord sta implementando un piano ambizioso di potenziamento della rete ferroviaria regionale, con un impatto significativo sulla mobilità e l’accessibilità del territorio lombardo e valtellinese.

L’iniziativa, che si concretizza in un incremento di 120 corse giornaliere, eleva il numero complessivo di viaggi a 2.500, rappresentando un investimento strategico per garantire un servizio efficiente e capillare durante l’evento sportivo internazionale.

Un elemento chiave di questa riorganizzazione è l’estensione degli orari di servizio, con collegamenti tra Milano e la Valtellina operativi dalle prime ore del mattino (4:20) fino a tarda notte (3:00), garantendo una frequenza di una corsa ogni trenta minuti.

Questo ampliamento dell’offerta risponde all’esigenza di agevolare gli spostamenti di atleti, delegazioni, spettatori e volontari, facilitando l’accesso alle competizioni e alle location dedicate.

L’impegno di Trenord nei confronti di Milano Cortina 2026 si manifesta anche attraverso un’operazione di branding visibile e coinvolgente.

Sei dei nuovi treni della flotta sono stati decorati con i colori olimpici, trasformandoli in simboli tangibili dell’evento sportivo.

Due di questi treni operano sul collegamento cruciale tra Milano e l’aeroporto di Malpensa, due treni ad alta capacità Caravaggio ottimizzano i flussi sulle tratte principali, e due treni monopiano Donizetti sono dedicati al servizio della Valtellina, cuore pulsante delle competizioni alpine.

L’identità visiva di Trenord, integrata con il logo ufficiale di Milano Cortina 2026, è stata applicata a 208 nuovi treni, estendendosi anche a tutte le biglietterie della rete ferroviaria.

Questa presenza uniforme contribuisce a creare un’esperienza di viaggio coerente e a rafforzare il legame tra il trasporto pubblico e l’evento sportivo.

L’iniziativa di Trenord non si limita all’aumento delle corse e all’estetica dei treni, ma riflette una visione più ampia di modernizzazione e sostenibilità del sistema ferroviario regionale.

L’incremento delle capacità di trasporto e l’ottimizzazione delle frequenze puntano a ridurre l’impatto ambientale e a promuovere una mobilità più efficiente, contribuendo a rendere i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali un’occasione di crescita e sviluppo per l’intera regione.

L’investimento in infrastrutture e mezzi di trasporto più moderni e performanti lascia in eredità al territorio lombardo un sistema ferroviario più efficiente e sostenibile anche dopo la conclusione dell’evento sportivo.