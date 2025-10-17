Trentino, Turismo Invernale: Tra Sfide, Sostenibilità e Olimpiadi

Il Turismo Invernale in Trentino: Percezioni, Sfide e Prospettive per un Futuro SostenibileUn recente studio commissionato da Trentino Marketing, realizzato da Noto Sondaggi e presentato nell’ambito dell’Assemblea nazionale di Anef, rivela un profondo legame tra i cittadini trentini e il turismo invernale, percepito non come un mero fattore economico, ma come un elemento cruciale per la costruzione del futuro del territorio.

L’indagine scaturisce da un’analisi approfondita delle dinamiche socio-economiche e ambientali legate al fenomeno turistico montano, offrendo spunti significativi per la pianificazione strategica.

La stragrande maggioranza dei residenti (quasi il 70%) esprime un forte desiderio di valorizzare il turismo invernale, riconoscendone un ruolo trainante per lo sviluppo locale.

Questa percezione positiva si traduce in una valutazione complessivamente favorevole (57%) sull’impatto dei flussi turistici, che vengono associati a un miglioramento della qualità della vita, alla rivitalizzazione dell’economia e alla preservazione della vitalità delle comunità montane.

L’ottimismo per il futuro si manifesta nella previsione di una crescita graduale del turismo, sostenuta dall’innovazione delle offerte e dalla persistente centralità della pratica sciistica, che mantiene un consenso diffuso.

L’indagine sottolinea inoltre un ampio consenso verso gli investimenti mirati all’ammodernamento delle infrastrutture, elementi imprescindibili per garantire competitività e sostenibilità del settore.

Il 50% dei partecipanti apprezza l’idea di nuovi impianti invernali, una percentuale che sale significativamente (63%) se questi sono realizzati nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e sicurezza.

La creazione di nuovi bacini di accumulo per l’innevamento programmato e la gestione idrica ottiene un’approvazione ancora più ampia (60%), riconosciuta non solo per il suo impatto sul turismo, ma anche per il contributo alla sicurezza del territorio, in un contesto di crescente variabilità climatica.

Pur consapevoli delle sfide poste dall’afflusso turistico concentrato in determinati periodi e dall’aumento dei costi, i cittadini trentini esprimono una valutazione complessivamente positiva.

Il turismo viene percepito come un motore di crescita economica, un elemento di vivacità e animazione per le località montane e un’opportunità per valorizzare anche le aree meno conosciute del Trentino.

Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 emergono come un evento di portata storica, in grado di amplificare l’immagine internazionale del Trentino e attrarre investimenti strategici.

I risultati dell’indagine testimoniano una visione condivisa: il turismo invernale è uno strumento fondamentale per lo sviluppo e la coesione sociale, capace di generare benessere diffuso e di preservare l’identità culturale del territorio.

La montagna non deve essere concepita come un’entità contrapposta all’ambiente, ma come un patrimonio da custodire e valorizzare attraverso politiche lungimiranti e investimenti mirati.

Come sottolinea Luca Guadagnini, presidente di Anef Trento, è necessario un approccio integrato che tenga conto delle esigenze delle comunità locali, promuova la sostenibilità ambientale e garantisca la competitività del settore.

Valentina Cappio, Responsabile Brand e Communication di Trentino Marketing, aggiunge che l’indagine fornisce una fotografia aggiornata e concreta delle aspettative dei trentini, fondamentale per orientare la comunicazione, le scelte strategiche e gli investimenti, promuovendo un turismo vissuto come bene comune, caratterizzato da trasparenza, responsabilità e partecipazione attiva delle comunità locali.

La costruzione di un dialogo costruttivo tra residenti e visitatori rappresenta la chiave per garantire un futuro sostenibile e prospero per il Trentino.