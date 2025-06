Trento: Esportazioni in calo, un quadro a chiaroscuro.

Il primo trimestre dell’anno rivela un quadro complesso per il commercio estero della provincia autonoma di Trento, come evidenziato dall’analisi della Camera di Commercio di Trento, in contrapposizione a trend più positivi a livello nazionale e regionale. Le esportazioni, attestandosi a 1,3 miliardi di euro in termini nominali, presentano una diminuzione del 1,6% rispetto allo stesso periodo del 2024, una performance che stride con gli aumenti del 3,2% registrati a livello nazionale e dell’1,6% nel Nord Est. Questo risultato suggerisce una potenziale perdita di competitività o una specifica vulnerabilità del tessuto economico trentino in relazione alle dinamiche globali.L’analisi della composizione delle esportazioni mette in luce la centralità di alcuni settori chiave. Macchinari e apparecchiature costituiscono il fulcro delle esportazioni (22,3%), seguiti da prodotti alimentari, bevande e tabacco (18,7%) e mezzi di trasporto (10,5%), categorie che, aggregate, rappresentano oltre la metà del totale. Sebbene si osservi una crescita, seppur contenuta, delle esportazioni di macchinari (+6,6%) e prodotti alimentari (+8,8%), la contrazione verticale delle esportazioni di mezzi di trasporto (-23,3%) esercita un impatto significativo, segnalando potenziali difficoltà strutturali in questo comparto strategico, forse legate a una riconversione tecnologica o a cambiamenti nelle preferenze del mercato.Parallelamente, anche le importazioni segnano una tendenza negativa, diminuendo del 6,8% e raggiungendo un valore di 858 milioni di euro. Le categorie merceologiche importate con maggiore incidenza sono i mezzi di trasporto (17,9%), i prodotti derivati dal legno, la carta e l’editoria (13,8%) e i prodotti alimentari, bevande e tabacco (11,6%). Questo dato, unito alla diminuzione delle esportazioni, può riflettere un indebolimento della domanda interna o una contrazione della capacità di assorbimento del mercato estero.L’Unione Europea rimane il principale partner commerciale sia per le esportazioni (oltre il 58%) che per le importazioni (circa il 79%), sottolineando la profonda integrazione dell’economia trentina nel mercato europeo. Tuttavia, l’analisi delle variazioni territoriali rivela dinamiche interessanti. Si registrano incrementi significativi verso gli Stati Uniti (+17,2%) e il Regno Unito (+5,3%), indicando un potenziale di crescita in questi mercati. Al contrario, la diminuzione delle esportazioni verso Germania (-9,4%) e Francia (-12,1%) solleva preoccupazioni, considerando la rilevanza di questi paesi come principali sbocchi commerciali. La situazione tedesca, in particolare, è segnata da una fase di difficoltà economiche persistenti, che potrebbero influenzare negativamente i flussi commerciali.Come sottolinea Andrea De Zordo, presidente della Camera di Commercio di Trento, i dati del primo trimestre dipingono un quadro “in chiaroscuro”. La contrazione delle esportazioni, in un contesto di crescita a livello nazionale e regionale, merita un’attenta analisi e un monitoraggio costante. L’attenzione deve essere focalizzata non solo sulla performance complessiva, ma anche sull’evoluzione delle esportazioni verso mercati chiave come la Germania, e sulla necessità di individuare strategie innovative per sostenere la competitività del tessuto economico trentino in un contesto globale in rapida trasformazione. L’analisi puntuale delle cause della contrazione delle esportazioni di mezzi di trasporto è altresì cruciale per implementare politiche di supporto mirate e favorire la ripresa del settore.