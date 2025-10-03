Tunnel di Perca: Svolta per la mobilità e il futuro della Val Pusteria

L’abbattimento dell’ultimo diaframma del tunnel di Perca segna un capitolo conclusivo per la circonvallazione stradale che mira a decongestionare il cuore abitato pusterese, inaugurando una nuova era per la mobilità e la qualità della vita nella valle.

La cerimonia, a cui hanno presenziato il vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano, Daniel Alfreider, e il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli, ha celebrato il completamento della fase di scavo, rendendo percorribile l’intera galleria.

L’opera, lungi dall’essere una semplice infrastruttura viaria, si configura come un investimento strategico per il futuro della Val Pusteria.

L’assessore Alfreider ha sottolineato come la circonvallazione, alleggerendo il flusso di veicoli, non solo migliorerà la sicurezza stradale per i cittadini, ma contribuirà significativamente alla riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico, restituendo tranquillità e vivibilità al centro abitato.

La possibilità di evitare l’ingresso in paese per chi transita rappresenta un beneficio tangibile per residenti e visitatori.

Il sottosegretario Morelli ha aggiunto un elemento di visione, evidenziando come la realizzazione della galleria, grazie all’impiego di tecnologie all’avanguardia e soluzioni ingegneristiche innovative, incarni l’impegno del Governo verso la mobilità sostenibile.

Si tratta di un esempio concreto di come l’innovazione e la pianificazione strategica possano coniugare progresso infrastrutturale e tutela dell’ambiente, dimostrando una risposta diretta alle esigenze dei cittadini e preludio di un futuro più sostenibile.

La costruzione, che si è conclusa in meno di due anni, ha comportato lo scavo di quasi 1.700 metri di galleria naturale, un intervento complesso che ha comportato la rimozione di ben 200.000 metri cubi di materiale.

Particolarmente impegnativa si è rivelata l’attraversamento di una significativa faglia geologica, superata con ingegno e competenza grazie a soluzioni progettuali mirate, testimonianza della capacità di adattamento e della resilienza tecnica del team di realizzazione.

Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato di Simico, ha enfatizzato il ruolo cruciale della collaborazione tra le diverse entità coinvolte: amministrazioni locali, Provincia autonoma di Bolzano, Governo italiano, Simico stessa, imprese, tecnici e, soprattutto, la comunità di Perca e l’intera Val Pusteria.

L’opera si pone come un simbolo tangibile dell’impegno del Paese nell’ambito dei preparativi per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, ma soprattutto come investimento per il futuro, un’eredità duratura per i territori che ospiteranno l’evento.

La Circonvallazione di Perca non è solo una strada, ma un impegno verso un futuro più connesso e sostenibile.

L’esecuzione dei lavori è stata caratterizzata dall’impiego di personale altamente specializzato e dall’utilizzo di macchinari tecnologicamente avanzati, nel rigoroso rispetto delle normative di sicurezza e delle prescrizioni ambientali, a dimostrazione di un approccio responsabile e orientato alla tutela del territorio.

L’opera si configura quindi come un modello di eccellenza nella realizzazione di infrastrutture complesse, un esempio di come progresso e sostenibilità possano coesistere e generare benefici per l’intera comunità.