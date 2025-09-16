Valbruna: L’Alto Adige alla prova, tra lavoro e futuro.

La questione relativa alla continuità operativa delle Acciaierie Valbruna sul territorio bolzanino rappresenta un nodo cruciale per l’economia e il tessuto sociale dell’Alto Adige.

La Provincia, guidata dal Presidente Arno Kompatscher, ha profuso un impegno significativo, esauriente e, soprattutto, improntato a criteri di massima trasparenza, nell’esplorazione di ogni possibile scenario e nell’utilizzo di tutti gli strumenti legislativi e amministrativi a sua disposizione.

La situazione attuale, complessa e gravida di conseguenze, non può essere interpretata come un semplice atto amministrativo.

Si tratta di un intreccio di fattori economici globali, dinamiche industriali in evoluzione e considerazioni sociali di primaria importanza.

Il peso dell’acciaieria Valbruna non si limita alla creazione di posti di lavoro, ma si estende alla catena di fornitori, ai servizi connessi e alla stabilità del territorio in cui è radicata da decenni.

Il tavolo di confronto previsto a Roma, che vedrà coinvolti il Ministro Urso, i sindacati e la rappresentanza provinciale, si configura come un momento delicato e potenzialmente decisivo.

L’obiettivo primario deve essere quello di salvaguardare, ove possibile, la continuità produttiva e l’occupazione, mitigando al contempo gli impatti negativi derivanti da eventuali ridimensionamenti o ristrutturazioni.

Tuttavia, è fondamentale approcciarsi alla discussione con realismo e pragmatismo.

La responsabilità della Provincia non si esaurisce nel mero tentativo di mantenere *tout court* una situazione preesistente.

Si tratta di agire come *facilitator*, promuovendo un dialogo costruttivo tra le parti coinvolte, stimolando la ricerca di soluzioni innovative e, parallelamente, preparando il territorio ad affrontare eventuali scenari di transizione.

Questo significa, ad esempio, investire nella riqualificazione professionale dei lavoratori, sostenere lo sviluppo di nuovi settori economici e rafforzare i servizi di supporto alle imprese.

Significa anche valutare attentamente l’impatto ambientale delle attività industriali, promuovendo pratiche sostenibili e incentivando l’adozione di tecnologie pulite.

La permanenza delle Acciaierie Valbruna a Bolzano è, dunque, un simbolo di un problema più ampio: la sfida della competitività e della sostenibilità nel contesto dell’economia alpina, un ecosistema fragile e delicato che richiede un approccio integrato e lungimirante.

La Provincia si impegna a perseguire questo obiettivo con determinazione, consapevole del ruolo cruciale che l’industria gioca nello sviluppo economico e sociale del territorio, ma anche della necessità di bilanciare questo sviluppo con la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del benessere dei cittadini.

La trasparenza, il dialogo aperto e la ricerca di soluzioni condivise rimangono i pilastri fondamentali di questo percorso.