Vipiteno rinasce: la Wipp Arena, simbolo di resilienza e futuro.

A Vipiteno, il ricordo del crollo del vecchio palaghiaccio, una ferita aperta rimasta latente per cinque anni, si trasforma in una visione proiettata verso il futuro.

La Wipp Arena non è semplicemente una nuova infrastruttura sportiva, ma un simbolo di resilienza, collaborazione e innovazione per l’intera Alta Val Isarco.

Il progetto, frutto di una sinergia inedita tra sei pilastri industriali locali – Graus, Intercom Dr.

Leitner, Leitner, Mader, Wipptaler Bau e Wolf – rappresenta un atto di responsabilità collettiva volto a restituire alla comunità un polo multifunzionale all’avanguardia.

L’investimento, quantificato in 25 milioni di euro, sarà finanziato attraverso un modello di Partenariato Pubblico-Privato (PPP), una scelta strategica che riflette l’impegno condiviso tra enti pubblici e realtà private nella costruzione di un bene comune.

La Wipp Arena, più che un impianto dedicato agli sport del ghiaccio, aspira a divenire un vero e proprio fulcro di aggregazione e sviluppo per il territorio.

Oltre ad accogliere le squadre di hockey e i 130 giovani atleti del settore giovanile, la struttura si aprirà a un ampio ventaglio di eventi, dalla musica dal vivo a fiere commerciali, passando per manifestazioni culturali di ogni genere, con una capienza flessibile che potrà raggiungere i 3.000 spettatori.

L’impianto non si limita a rispondere a un’esigenza sportiva, ma abbraccia un approccio olistico che integra aspetti di benessere sociale, didattico e ambientale.

La sua progettazione prevede l’accoglienza di una palestra per il liceo sportivo locale, fornendo agli studenti un ambiente moderno e stimolante per l’attività fisica.

I nuovi spogliatoi, a disposizione dei campi da tennis adiacenti, favoriscono l’accesso allo sport per una fascia più ampia di popolazione.

Ma la vera innovazione risiede nell’adozione di un sistema di gestione energetica integrato, che attraverso l’utilizzo di pannelli fotovoltaici e il recupero di calore, si connetterà alla vicina piscina comunale, riducendo l’impatto ambientale e ottimizzando i costi operativi.

Questo approccio testimonia un impegno concreto verso la sostenibilità, elemento imprescindibile per il futuro del territorio.

Il cronoprogramma ambizioso prevede l’inizio dei lavori entro il 2026 e l’operatività dell’impianto in soli due anni.

Questa tempistica, testimonia la determinazione e l’efficienza delle aziende coinvolte.

Come sottolineato dai promotori Christof Leitner e Anton Seeber, l’iniziativa vuole essere un esempio tangibile di ciò che si può realizzare quando la collaborazione e la visione condivisa guidano l’azione delle imprese locali, mettendo al centro il benessere delle nuove generazioni e lo sviluppo sostenibile della comunità.

La Wipp Arena si configura dunque non solo come un impianto sportivo, ma come un investimento nel futuro di Vipiteno e dell’intera Alta Val Isarco.