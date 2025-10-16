WaltherPark Bolzano: Shopping, Cultura e Divertimento in un Nuovo Polo Urbano

Il nuovo polo commerciale WaltherPark ha aperto ufficialmente le sue porte a Bolzano, segnando una significativa riqualificazione urbana e una promessa di vivacità per la comunità locale.

L’evento inaugurale, caratterizzato da un’immediata e incoraggiante affluenza, ha sancito l’apertura di uno spazio multifunzionale che ambisce a diventare un punto di riferimento non solo per lo shopping, ma anche per l’intrattenimento, la cultura e l’aggregazione sociale.

La celebrazione è stata preceduta da un protocollo istituzionale che ha visto il Presidente del WaltherPark, Thibault Chavanat, rappresentare il team e la proprietà – la famiglia Schoeller, figura storica nel panorama industriale altoatesino – insieme a Heinz Peter Hager, figura di spicco nel tessuto economico regionale.

La presenza di numerose autorità e partner sottolinea l’importanza strategica del progetto per la città e la provincia.

L’esperienza WaltherPark si articola su diversi livelli.

L’ampia offerta commerciale, che include oltre 80 negozi di vario genere, si integra con il Mercato Centrale, un cuore pulsante dedicato alla gastronomia, con ben 23 punti di ristoro che propongono un ventaglio di specialità culinarie capaci di soddisfare i palati più esigenti.

L’attenzione alla qualità e alla diversità è un tratto distintivo dell’offerta gastronomica.

Parallelamente, il progetto mira a creare un ambiente dinamico e coinvolgente, con iniziative pensate per diverse fasce d’età.

L’attivazione delle nuove fontane nel Parco Stazione, con uno spettacolo serale di luci, rappresenta un elemento di forte impatto visivo e simbolico, inaugurando un calendario di eventi che animerà lo spazio nei prossimi giorni.

Attività dedicate ai bambini, uno spazio dedicato al “Speaker’s Corner” per promuovere l’espressione artistica e il dialogo, progetti artistici innovativi e performance musicali creeranno un’atmosfera vibrante e stimolante.

La presenza della boulder hall all’interno del Salewa Cube, rinomato brand specializzato in attrezzature per l’alpinismo, rafforza ulteriormente l’identità poliedrica del complesso, offrendo un’opportunità unica per gli appassionati di sport e avventura.

WaltherPark si propone come un luogo aperto e accessibile a tutti, con orari di apertura estesi: dalle 9:30 alle 19:30 per le aree commerciali, mentre il Mercato Centrale e le strutture sportive al secondo piano rimarranno aperti fino alle 23:00, prolungando l’esperienza di scoperta e divertimento anche nelle ore serali.

La visione che anima WaltherPark è quella di un punto di incontro, un luogo dove shopping, cultura, sport e gastronomia si fondono per creare un’esperienza unica e memorabile per la comunità bolzanina e per i visitatori.