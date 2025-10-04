Wired Next Fest Trentino: Innovazione, Energia e Futuro a Rovereto

La terza edizione di Wired Next Fest Trentino ha illuminato ieri sera Rovereto, segnando l’apertura di un evento cruciale per il dibattito sulle frontiere del sapere e dell’innovazione.

Il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, affiancato dal Vicepresidente Achille Spinelli, assessore con delega a sviluppo economico, lavoro, famiglia, università e ricerca, e dalle autorità locali, Sindaco Giulia Robol e Rettore dell’Università di Trento Flavio Deflorian, hanno inaugurato un crocevia intellettuale destinato a catalizzare l’attenzione nazionale e internazionale.

Wired Next Fest Trentino non è semplicemente una vetrina di progressi tecnologici, ma un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, un ecosistema dinamico in cui scienza, innovazione e società si intersecano per tracciare il futuro.

L’iniziativa si pone come ponte tra la ricerca avanzata e il pubblico, demistificando concetti complessi e rendendo accessibili le scoperte che plasmano il nostro mondo.

L’obiettivo è stimolare la curiosità, ispirare le nuove generazioni e favorire una comprensione profonda delle sfide e delle opportunità che ci attendono.

Il Trentino si configura, in questo contesto, come un laboratorio avanzato, un territorio all’avanguardia nella ricerca e nell’innovazione.

L’assessore Spinelli ha sottolineato il ruolo centrale del sistema trentino, un network sinergico che coinvolge l’Università, le Fondazioni di ricerca, HIT, Muse e Iprase, ciascuna con le proprie peculiarità e competenze.

Questo sistema vibrante colloca la regione in una posizione di leadership a livello nazionale, distinguendosi come “strong innovator”, un primato che non solo conferma il percorso intrapreso, ma stimola l’impegno continuo per rafforzare questa posizione e proiettarla verso l’eccellenza europea.

Il focus sull’energia, in particolare, non è una scelta arbitraria, bensì riflette l’identità stessa del territorio trentino.

La regione vanta una lunga tradizione di politiche ambientali lungimiranti, incentrate sull’efficienza energetica e sulla sostenibilità.

Questa visione si traduce in un impegno concreto, con investimenti strategici in poli scientifico-tecnologici dedicati allo sviluppo di soluzioni innovative nei settori dell’idrogeno, delle batterie di nuova generazione e delle fonti rinnovabili.

Si tratta di un approccio olistico che integra la ricerca scientifica con le esigenze del tessuto economico locale, promuovendo un modello di sviluppo responsabile e inclusivo.

Le giornate di Next Fest Trentino si preannunciano dense di incontri, dibattiti e presentazioni, un’occasione unica per approfondire le tendenze emergenti e confrontarsi con i protagonisti dell’innovazione globale.

Rovereto, cuore pulsante di questa iniziativa, si conferma come punto di riferimento strategico per il futuro del territorio, un luogo in cui la conoscenza si fa esperienza e l’eccellenza si traduce in opportunità concrete per tutti.