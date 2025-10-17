Alto Adige: Stabilità politica e lievi evoluzioni nel nuovo sondaggio

L’Alto Adige si presenta, secondo le rilevazioni dell’istituto Apollis condotte tra agosto e settembre 2024, come una realtà politica caratterizzata da una notevole continuità, pur con lievi sfumature che ne delineano le dinamiche in atto.

Il sondaggio, basato su un campione di 1.004 interviste telefoniche effettuate con metodologia Cati e ponderato in relazione ai risultati delle elezioni provinciali del 2023, suggerisce una scena politica resiliente, dove i partiti consolidati mantengono una solida base elettorale e le forze emergenti faticano a impensierire l’ordine costituito.

La Südtiroler Volkspartei (SVP) si conferma protagonista indiscussa, registrando una sostanziale stabilità rispetto alla tornata elettorale precedente (34,5% nel 2023 e un attuale 35%) e un leggero recupero rispetto a un anno fa (34%).

Questo dato sottolinea la capacità della SVP di ancorarsi profondamente al territorio e di rappresentare, almeno in parte, le istanze della popolazione locale.

La stabilità della SVP, tuttavia, non va interpretata come assenza di evoluzione, ma piuttosto come frutto di una strategia politica pragmatica e di una profonda conoscenza delle dinamiche sociali ed economiche della regione.

La Süd-Tiroler Freiheit si posiziona come secondo partito, con il 14%, confermando il suo ruolo di forza di opposizione strutturale, seppur con una distanza significativa dalla SVP.

Il suo elettorato, attratto da posizioni spesso critiche nei confronti dello status quo e dalle rivendicazioni di maggiore autonomia, rappresenta una componente importante del panorama politico altoatesino.

Verdi e Team K ottengono rispettivamente il 12% e il 6%, testimoniando l’importanza crescente delle tematiche ambientali e della transizione ecologica nel dibattito politico regionale.

La crescita di queste forze riflette una crescente sensibilità della popolazione verso le sfide legate alla sostenibilità e alla tutela del territorio.

Fratelli d’Italia (FdI) si attesta al 6%, consolidando una presenza che, seppur modesta rispetto ai partiti regionalisti, indica una crescente attenzione verso le tematiche legate all’identità nazionale e alla sicurezza, anche in un contesto regionale complesso come quello altoatesino.

Un segnale interessante è la crescita dei Freiheitlichen, che integrano la maggioranza SVP-centrodestra, passando dal 4% al 6% in un anno.

Questo dato potrebbe indicare un’apertura verso posizioni più liberali e un’attenzione particolare alle tematiche legate all’economia e all’imprenditoria.

Il Partito Democratico (PD) rimane stabile al 3%, segnando un periodo di difficoltà nell’attrarre consenso e nel proporre alternative concrete alle politiche della maggioranza.

La lista dell’ex comandante degli Schützen, Jürgen Wirth-Anderlan, registra un calo significativo, passando dal 5,9% al 3%, suggerendo una perdita di appeal e una difficoltà nel tradurre la risonanza popolare in un solido consenso elettorale.

Forza Italia si attesta al 2%, mentre Lega e Movimento 5 Stelle si contendono l’ultimo posto, con percentuali entrambe inferiori al 2%, indicando una marginalità nel panorama politico regionale.

Il sondaggio, pur offrendo un quadro generale delle intenzioni di voto, va interpretato con cautela, tenendo conto dei limiti intrinseci delle rilevazioni campionarie e della mutevolezza del panorama politico.

Tuttavia, i dati emersi delineano un Alto Adige caratterizzato da una stabilità di fondo, interrotta da lievi scosse e da una lenta, ma costante evoluzione delle dinamiche politiche.