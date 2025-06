Assestamento Bilancio 2025: 773 milioni per Bolzano

La Giunta Provinciale di Bolzano, in una sessione straordinaria volta a delineare le strategie finanziarie per il futuro, ha approvato il progetto di legge relativo all’assestamento del bilancio 2025. Questo documento, che integra l’avanzo derivante dal rendiconto 2024, le proiezioni aggiornate delle entrate e la loro distribuzione strategica, rappresenta un pilastro fondamentale per la programmazione degli interventi provinciali. L’esito della verifica contabile da parte della Corte dei Conti, prevista per i primi giorni di luglio, precederà la trasmissione del progetto alla Commissione Legislativa competente del Consiglio Provinciale, con l’obiettivo di una definitiva approvazione entro la fine del mese.L’assestamento del bilancio libera risorse significative, quantificabili in 773 milioni di euro immediatamente disponibili per il 2025, con ulteriori 277 milioni destinati al 2026 e 296 milioni per il 2027. Questa liquidità, derivante da un avanzo prudente e dalla robustezza delle entrate fiscali, riflette una gestione finanziaria oculata e proiettata verso la crescita sostenibile del territorio.Un elemento cruciale di questa revisione è la priorità accordata alla contrattazione collettiva, con un incremento sostanziale dei fondi, attestatisi a 340 milioni di euro per il 2025, e a 260 milioni per gli anni successivi. Questa mossa, sottolineata dal Presidente Arno Kompatscher, testimonia l’impegno della Provincia nel sostenere il benessere dei lavoratori e nel garantire condizioni di lavoro eque e competitive.L’allocazione complessiva dei 773 milioni dell’assestamento di bilancio 2025 si estende a un ampio spettro di interventi strategici. Oltre alla contrattazione collettiva, saranno finanziati progetti di rilievo per i Comuni, nell’ambito dell’edilizia pubblica e residenziale, con particolare attenzione alle infrastrutture, all’agricoltura, alla gestione forestale e alla protezione civile. Un occhio di riguardo sarà rivolto alla sanità preventiva e alla promozione della salute, con un investimento di 40 milioni di euro, e alla formazione professionale, destinando 10 milioni per lo sviluppo delle competenze e l’aggiornamento del capitale umano.La Giunta Provinciale ha inoltre assunto l’impegno di allocare risorse dedicate al Deposito dei Beni Culturali, un investimento cruciale per la valorizzazione del patrimonio artistico e storico del territorio. Verranno finanziati ulteriori progetti infrastrutturali, con l’obiettivo di modernizzare e migliorare le infrastrutture esistenti e di svilupparne di nuove. Un’attenzione particolare sarà rivolta alla stabilizzazione dei docenti di sostegno, figure essenziali per garantire un’istruzione inclusiva e di qualità per tutti gli studenti. Questo gesto mira a ridurre il precariato nel settore scolastico e a garantire una continuità nell’offerta formativa. La complessiva gestione finanziaria mira a bilanciare le immediate necessità con gli investimenti a lungo termine, consolidando il ruolo della Provincia di Bolzano come motore di sviluppo economico e sociale.