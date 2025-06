Autonomia Differenziata: Via al Disegno di Legge al Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri si appresta a ratificare un disegno di legge costituzionale di rilevanza cruciale per l’assetto istituzionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, un provvedimento che segna un punto di svolta nelle dinamiche di autonomia differenziata e nella complessa relazione tra Stato e regioni a statuto speciale. La formulazione preliminare aveva ricevuto l’assenso governativo il 9 aprile, ma il percorso legislativo ha richiesto un’attenta riflessione e l’assorbimento di pareri fondamentali, emessi dai Consigli provinciali di Trento e Bolzano, unitamente al Consiglio regionale, che hanno contribuito a delineare la versione finale.Il fulcro di questa riforma risiede nella necessità di superare le restrizioni interpretative imposte dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale successive alla riforma del 2001. Tale precedente aveva limitato l’ambito di azione legislativa delle province autonome, restringendo la loro capacità di esercitare competenze proprie. Il disegno di legge mira dunque a restituire alle province un margine di autonomia legislativa precedentemente eroso, ripristinando poteri che erano stati interpretati come incompatibili con le norme costituzionali.L’abolizione del limite concernente le leggi statali di riforma economica e sociale rappresenta una modifica sostanziale. In passato, la legislazione provinciale doveva necessariamente adeguarsi a tali leggi nazionali, un vincolo che ne limitava l’efficacia e la capacità di rispondere alle specificità territoriali. L’eliminazione di questo condizionamento permette alle province autonome di elaborare politiche e normative più mirate, in linea con le esigenze e le peculiarità socio-economiche del Trentino-Alto Adige.La riforma, pertanto, non si limita a una mera rimodulazione di competenze, ma incide profondamente sul modello di relazioni tra Stato e autonomie locali, aprendo potenzialmente la strada a una revisione più ampia delle autonomie differenziate in altre regioni d’Italia. I presidenti delle province di Bolzano, Arno Kompatscher, e di Trento, Maurizio Fugatti, sono previsti a Palazzo Chigi, testimoniando l’importanza strategica del provvedimento e l’impegno delle istituzioni locali nel perseguire una maggiore autonomia, nel rispetto dei principi costituzionali e dell’unità nazionale. L’incontro rappresenta un momento di confronto e di definizione dei prossimi passi per l’implementazione della riforma e per il consolidamento del dialogo tra governo e province autonome.