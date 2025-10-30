Bilancio Trentino-Alto Adige: 412 milioni per il futuro.

Il Bilancio di previsione triennale 2026-2028 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, recentemente approvato dalla Giunta, delinea un quadro finanziario solido e proiettato verso obiettivi strategici di lungo termine.

L’esercizio finanziario 2026, fulcro del documento, prevede un impegno complessivo di circa 412 milioni di euro, cifra che riflette la capacità dell’Ente di generare risorse e di indirizzarle verso politiche pubbliche mirate.

Questo bilancio, lungi dall’essere un mero esercizio contabile, si radica profondamente nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), un pilastro strategico definito e costantemente aggiornato attraverso la Nota di Aggiornamento, che funge da bussola per l’intera manovra finanziaria.

Il DEFR incarna la visione di crescita sostenibile e coesione sociale che caratterizza l’azione di governo regionale.

La robustezza del sistema finanziario trentino-altoatesino emerge chiaramente dall’analisi delle fonti di entrata.

Un peso preponderante, circa il 60%, è costituito dalle devoluzioni di imposte erariali, con l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) che rappresenta il principale flusso di cassa, stimato in un contributo annuale di 250 milioni di euro.

Questo dato sottolinea l’importanza strategica del territorio nel contesto economico nazionale e la sua capacità di generare gettito fiscale.

Completano il quadro delle risorse significative le imposte ipotecarie, cruciali per l’investimento in infrastrutture e sviluppo immobiliare, e quelle sulle successioni e donazioni, che contribuiscono alla redistribuzione della ricchezza e alla sostenibilità del sistema previdenziale.

Queste voci, rispettivamente pari a 20 e 35 milioni di euro all’anno, testimoniano l’impegno della Regione verso un modello di sviluppo equilibrato e socialmente inclusivo.

Il Presidente Arno Kompatscher, nel commentare l’approvazione del bilancio, ha ribadito l’impegno costante della Regione verso una gestione finanziaria prudente e responsabile, orientata al benessere collettivo e al rispetto delle risorse pubbliche.

Tale approccio si traduce in una programmazione attenta, che privilegia investimenti strategici e misure di sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione.

La Vicepresidente e Assessore al Bilancio, Giulia Zanotelli, ha evidenziato come la manovra finanziaria consenta di proseguire nel percorso di ottimizzazione e riorganizzazione della struttura regionale, un processo necessario per rispondere efficacemente alle nuove sfide, inclusi gli oneri derivanti dall’ampliamento delle competenze in materia di giustizia.

Questo impegno sottolinea la volontà di garantire continuità e coerenza nell’azione amministrativa, consolidando i risultati raggiunti negli anni precedenti e proiettando la Regione verso un futuro di crescita e prosperità.

Il bilancio non è dunque un punto d’arrivo, ma un trampolino di lancio per nuove iniziative e progetti a beneficio dell’intera comunità.