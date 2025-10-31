Bolzano: Bilancio 2026, crescita e benessere per l’Alto Adige

Il bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Bolzano per il 2026 si proietta verso un futuro di crescita e resilienza, raggiungendo un ammontare di 8,76 miliardi di euro, cifra significativamente superiore agli 8,13 miliardi dell’anno precedente.

Questo documento finanziario, approvato dalla Giunta Provinciale e ora destinato al vaglio del Consiglio Provinciale, non è semplicemente un esercizio contabile, ma una dichiarazione strategica volta a consolidare il benessere economico e sociale del territorio.

Il presidente Arno Kompatscher ha sottolineato come questo bilancio rappresenti un equilibrio dinamico, capace di preservare i servizi essenziali, al tempo stesso indirizzando risorse verso priorità emergenti.

L’economia dell’Alto Adige si distingue per una robustezza intrinseca, manifestata da una crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL) superiore alla media nazionale, un tasso di occupazione pressoché totale e livelli di rischio di povertà tra i più bassi dell’Unione Europea, indicatori che attestano la solidità del modello economico locale.

Questo successo è anche il risultato di un accordo finanziario favorevole con lo Stato Italiano, che continua a sostenere le iniziative provinciali.

La ripartizione delle risorse evidenzia l’impegno verso pilastri fondamentali per la comunità altoatesina.

La sanità assorbe la quota più consistente del 22,3% della spesa, a testimonianza della centralità della tutela della salute.

L’istruzione riceve il 14,8%, sottolineando la priorità dell’investimento nel capitale umano.

Un contributo significativo, pari al 12%, è destinato ai Comuni, riconoscendo il ruolo cruciale delle amministrazioni locali nello sviluppo territoriale.

Infine, il 10,8% è impiegato per sostenere i diritti sociali e la politica familiare, aree vitali per la coesione e l’equità.

Il disegno di legge si configura come uno strumento di inclusione sociale e accessibilità, focalizzato su interventi mirati a rafforzare il sostegno alle famiglie, gli anziani e il sistema sanitario.

In particolare, si prevede un aumento delle prestazioni familiari, misure di integrazione pensionistica per gli anziani e un potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale, con l’obiettivo di ridurre significativamente i tempi di attesa per le prestazioni.

Un capitolo importante è dedicato al personale scolastico, con un investimento di 110 milioni di euro destinato all’incremento delle retribuzioni, riconoscendo il valore del loro contributo educativo.

L’Alto Adige si proietta verso il futuro come un territorio attrattivo e vivibile, con un particolare focus sul miglioramento del tessuto urbano e sulla promozione di politiche abitative sostenibili.

L’incremento dei finanziamenti destinati ai Comuni favorisce lo sviluppo di infrastrutture e servizi locali.

Le misure di riforma dell’edilizia abitativa, come le agevolazioni per la costruzione di edilizia residenziale e il modello “Risparmio Casa”, unitamente a prestiti a tasso agevolato, mirano a facilitare l’accesso alla proprietà per le famiglie.

La transizione ecologica e la mobilità sostenibile rappresentano un’altra priorità strategica.

Un investimento di 250 milioni di euro è destinato al potenziamento del trasporto pubblico locale, mentre 70 milioni di euro sono impiegati per l’acquisto di autobus a emissioni zero.

La riapertura della variante ferroviaria della Val di Riga, prevista per l’inizio del 2026, e il completamento dell’elettrificazione della ferrovia della Val Venosta, in corso di quest’anno, segneranno passi avanti significativi verso un sistema di trasporto più efficiente e rispettoso dell’ambiente.

Complessivamente, circa 112,7 milioni di euro sono destinati a progetti ambientali ed energetici.

Con una quota di investimenti pari al 19% del bilancio complessivo, leggermente superiore rispetto all’anno precedente, l’Alto Adige dimostra un forte impegno verso la creazione di un futuro prospero e sostenibile.

Questo approccio strategico, volto a generare posti di lavoro, promuovere l’innovazione e rafforzare la competitività, consolida la posizione dell’Alto Adige come regione modello in Italia e in Europa.