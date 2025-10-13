Bolzano, nuova Giunta: efficienza e trasparenza, niente divisioni

La recente riorganizzazione delle dinamiche operative della Giunta provinciale di Bolzano ha suscitato interpretazioni errate, prontamente smentite da una dichiarazione congiunta di tutti gli assessori.

La decisione di posticipare le riunioni di Giunta al venerdì e la riformulazione delle conferenze stampa, lungi dall’essere segno di dissidi interni, rappresentano un’evoluzione strategica volta a ottimizzare l’efficienza amministrativa e a migliorare la trasparenza verso la cittadinanza.

L’adozione del venerdì come giorno dedicato alle riunioni di Giunta non è una novità improvvisa, bensì il coronamento di una richiesta diffusa tra i membri dell’esecutivo.

La motivazione risiede nella necessità di fornire a dirigenti e uffici il tempo adeguato per la preparazione accurata delle deliberazioni, evitando il sovraccarico di lavoro tipico dei fine settimana e consentendo una discussione più ponderata e documentata.

Questa scelta, condivisa all’unanimità, riflette una volontà di distanziarsi da modelli gestionali obsoleti e di abbracciare un approccio più orientato ai risultati.

Parallelamente, la revisione del protocollo delle conferenze stampa, proposta dal Presidente e approvata con lo stesso consenso unanime, si pone come un atto di allineamento con le migliori pratiche adottate in realtà istituzionali di eccellenza, come le province di Trento e Tirolo.

L’obiettivo primario non è ridurre l’interazione con i media, ma piuttosto modulare le modalità di comunicazione, permettendo a ciascun assessore di presentare in dettaglio le misure di propria competenza, offrendo così un quadro più completo e sfumato delle attività della Giunta.

La nuova formula mira a valorizzare la professionalità di ogni assessore, permettendo una narrazione più precisa e contestualizzata delle iniziative intraprese.

Questo non implica in alcun modo una limitazione del ruolo fondamentale svolto dai giornalisti, i quali mantengono piena libertà di contatto diretto con i membri della Giunta per richieste di chiarimenti, approfondimenti e interviste, anche al di fuori dei canali ufficiali.

L’Agenzia di stampa provinciale continuerà a fornire comunicati accurati e completi, garantendo al contempo la disponibilità di risorse professionali per supportare la divulgazione delle informazioni.

La Giunta provinciale ribadisce con fermezza la sua coesione e la piena convergenza di intenti che caratterizzano il suo operato.

Qualsiasi tentativo di interpretare queste modifiche procedurali come espressione di divisioni interne è infondato e privo di qualsiasi riscontro oggettivo.

La priorità rimane l’efficienza dell’azione amministrativa e la trasparenza nei confronti della comunità altoatesina.