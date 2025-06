Dreierlandtag a Merano: cordoglio, memoria e futuro per l’Euregio

La seduta congiunta dei consigli provinciali di Bolzano, Trento e Tirolo, il Dreierlandtag, ha riaperto i battenti a Merano, segnando un ritorno nella città altoatesina dopo sei anni. L’evento, che si celebra ogni due anni a rotazione tra le tre province dell’Euregio, ha assunto quest’anno un’aura particolarmente intensa, stemperata da un profondo sentimento di cordoglio e riflessione.L’apertura è stata immediatamente dedicata alla tragica mattinata di Graz, con un minuto di silenzio per le undici giovani vite spezzate. Il presidente Arnold Schuler, con voce commossa, ha espresso il dolore collettivo, ricordando come la scuola, luogo di apprendimento e crescita, si sia trasformata, in quel tragico istante, in teatro di una violenza incomprensibile. Questa profonda ferita apre interrogativi urgenti sulla sicurezza dei giovani e sulla necessità di creare ambienti educativi realmente protetti, capaci di nutrire non solo la mente, ma anche il benessere emotivo e fisico degli studenti.Schuler ha poi delineato il ruolo primario del Dreierlandtag come piattaforma per affrontare le sfide epocali che incombono sull’Europa e le sue regioni alpine. La mobilità sostenibile, infrastrutture efficienti e connessioni interregionali si sono presentati come priorità assolute, un terreno comune dove convergere le esigenze di crescita economica e tutela ambientale.Sonja Ledl Rossmann, presidente della Dieta del Tirolo, ha sottolineato come il Dreierlandtag, pur affrontando temi emotivamente intensi, debba rimanere focalizzato su tutte le questioni cruciali per il benessere delle comunità. L’assemblea, con il suo modello unico di cooperazione transfrontaliera, rappresenta un faro di speranza in un contesto europeo spesso segnato da divisioni e conflitti.Claudio Soini, presidente del consiglio provinciale di Trento, ha evidenziato la responsabilità condivisa di definire l’identità e la direzione dei rapporti tra Trentino, Alto Adige e Tirolo, delineando una visione comune per l’Europa. In un’epoca in cui le tensioni geopolitiche e le rivalità economiche rischiano di prevalere sul dialogo e la diplomazia, il messaggio di unità e cooperazione del Dreierlandtag assume un significato strategico.Arno Kompatscher, presidente della Provincia di Bolzano e del Gect, ha focalizzato l’attenzione sulla necessità di un nuovo ordine mondiale, capace di rispondere alle sfide poste dalla guerra di aggressione russa e dalle dinamiche complesse che coinvolgono le potenze globali. Solo attraverso un’azione congiunta, radicata nella storia comune e nella condivisione di valori, sarà possibile affrontare queste sfide con successo.Il governatore del Tirolo, Anton Mattle, ha insistito sull’importanza di proporre soluzioni condivise, frutto di un percorso di dialogo e confronto. La ricerca di una via comune rappresenta il fondamento di una democrazia robusta e resiliente. L’Euregio, con la sua identità unica, può fungere da laboratorio per lo sviluppo di politiche innovative e sostenibili, da trasferire poi a livello europeo.Infine, Maurizio Fugatti, presidente della Provincia di Trento, ha descritto il Dreierlandtag come un luogo di memoria e visione, un punto di incontro tra passato, presente e futuro. L’Euregio, con la sua capacità di risolvere problemi complessi attraverso la cooperazione, può ispirare l’Europa intera a costruire un futuro più prospero e pacifico. L’appuntamento di Merano ha dunque ribadito il valore inestimabile della collaborazione transfrontaliera come motore di progresso e come antidoto alla frammentazione e alla sfiducia.