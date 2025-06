Dreierlandtag: Approvate proposte per il futuro delle tre province alpine.

La recente XVI Assemblea Congiunta dei Consigli di Tirolo, Alto Adige e Trentino, il cosiddetto Dreierlandtag, tenutasi a Merano, ha rappresentato un momento cruciale per il coordinamento delle politiche tra le tre regioni alpine. L’incontro, che si è concluso con una conferenza stampa tenuta dal Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano, Arnold Schuler, ha visto l’approvazione di un vasto ventaglio di proposte, spaziando dalla cooperazione transfrontaliera nell’era digitale – un imperativo per la competitività economica e l’inclusione sociale – all’innovativa comunicazione dei valori democratici, passando per l’ottimizzazione dei protocolli di emergenza e l’attenzione verso temi quali la formazione, la tutela climatica, il turismo sostenibile, la disabilità e l’implementazione del Protocollo di Madrid.Il nodo cruciale del dibattito, come anticipato, ha riguardato la questione del traffico di transito, una tematica profondamente sentita dalle comunità locali e con implicazioni economiche, ambientali e sociali complesse. La sua centralità riflette la necessità di trovare soluzioni condivise per mitigare gli impatti negativi del flusso veicolare e garantire la sicurezza e la qualità della vita dei residenti. L’approccio democratico, che ha visto l’approvazione di una proposta, il respingimento di altre due, testimonia la vitalità del processo legislativo e la capacità di trovare un punto di incontro attraverso il confronto e la mediazione.La Presidente del Consiglio del Tirolo, Sonja Ledl-Rossmann, ha sottolineato l’importanza di accogliere anche i rifiuti propositivi, evidenziando come il dialogo costruttivo sia essenziale per affrontare temi emotivamente carichi. Il Presidente del Consiglio provinciale di Trento, Claudio Soini, ha espresso soddisfazione per la possibilità di creare una piattaforma di confronto dedicata alla tematica, strumento fondamentale per affrontare le sfide con un approccio collaborativo e proattivo.Un elemento distintivo dell’Assemblea Congiunta è stato il clima di dialogo costruttivo e la partecipazione attiva dei rappresentanti delle tre regioni. La Presidente Ledl-Rossmann, ora in carica come Presidente del Dreierlandtag, ha espresso l’intenzione di sfruttare il periodo che precede la prossima edizione (2027) per un’analisi approfondita delle possibilità di riforma, un processo aperto alla partecipazione di consiglieri e consiliere.La prospettiva di una maggiore sinergia tra il Dreierlandtag e l’Euregio, proposta dal Presidente Arno Kompatscher, si configura come una priorità per il futuro, un’evoluzione che mira a rafforzare la cooperazione transfrontaliera e a valorizzare il territorio alpino in un contesto globale. Il percorso di riforma sarà cruciale per adattare la struttura del Dreierlandtag alle nuove esigenze e per consolidare il suo ruolo di motore di sviluppo per l’intera regione. L’obiettivo è creare un organismo ancora più efficiente, inclusivo e capace di rispondere alle sfide del futuro.