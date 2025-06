Nuova Giunta a Merano: Zeller al comando, Zaccaria vicesindaco

Il Consiglio comunale di Merano ha siglato ieri sera un passaggio cruciale per il futuro amministrativo della città, ratificando la composizione della nuova Giunta guidata dalla sindaca Katharina Zeller, esponente di punta del partito Südtiroler Volkspartei (SVP). La decisione, che pone fine a un periodo di intense discussioni e negoziazioni, ridisegna l’assetto politico locale e chiude definitivamente le controversie relative alla tradizionale simbologia tricolore.L’ingresso di Nerio Zaccaria come vicesindaco rappresenta un elemento significativo nell’architettura della nuova amministrazione. Zaccaria, leader della lista civica “Alleanza per Merano Dal Medico Sindaco” che aveva sostenuto il precedente sindaco Dario Dal Medico, incarna un ponte tra diverse sensibilità politiche e un’apertura al dialogo che si prefigge di superare le divisioni del passato.La decisione di espandere l’esecutivo da sei a sette membri sottolinea l’ambizione di affrontare le sfide complesse che attendono la città con un approccio più ampio e inclusivo. Accanto alla sindaca Zeller, la Giunta è composta da figure chiave del panorama politico meranese: Stefan Frötscher e Barbara Hölzl, entrambi esponenti SVP, che portano con sé una profonda conoscenza delle dinamiche territoriali e una visione strategica per lo sviluppo sostenibile. Christoph Mitterhofer, anch’egli SVP, aggiunge ulteriore competenza all’interno dell’esecutivo. L’inclusione di Antonella Costanzo, rappresentante di “Merano Coraggiosa”, e Daniele Di Lucrezia, del Partito Democratico, testimonia l’impegno a costruire un’amministrazione plurale, capace di interpretare le istanze di diverse componenti sociali.La coalizione di governo può contare su una solida maggioranza di 21 consiglieri su un totale di 36, un dato che conferisce stabilità e legittimazione alle scelte programmatiche che verranno implementate. La distribuzione dei seggi riflette un quadro politico articolato, con l’SVP che detiene la fetta più consistente della rappresentanza (11 seggi), seguita da “Alleanza per Merano Dal Medico Sindaco” (6), Partito Democratico (2), “Mutiges Meran/o Coraggiosa” (1) e “Team K” (1).Parallelamente all’approvazione della composizione della Giunta, il Consiglio comunale ha dato luce al programma amministrativo 2025-2030, delineando le priorità e gli obiettivi che guideranno l’azione dell’amministrazione comunale nei prossimi cinque anni. La fiducia nella leadership di Katharina Zeller è stata ulteriormente rafforzata dall’affidamento della presidenza della commissione consiliare a Renato Dalla Zuanna, giovane esponente di “Alleanza per Merano Dal Medico Sindaco”, mentre la vicepresidenza è stata assegnata a Sabine Kiem, rappresentante del gruppo “Team K”, segno di un’apertura verso forze politiche minori e di un impegno a favorire un dialogo costruttivo e partecipativo. Le specifiche deleghe e responsabilità di ciascun membro della nuova Giunta saranno formalizzate durante la prima seduta, prevista per la mattinata odierna, segnando l’inizio di un nuovo capitolo per la città di Merano.