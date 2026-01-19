Pegoraro lascia la Civica: rispetto per la scelta, stabilità a rischio.

La Civica per Bolzano ha espresso il proprio rispetto per la scelta della consigliera Barbara Pegoraro, la quale ha deciso di interrompere il proprio percorso all’interno del gruppo.

Questo atto, in linea con i principi fondanti di un’organizzazione di ispirazione liberale, che privilegia l’autonomia di pensiero e la libertà di scelta individuale, è stato accolto senza riserve o contestazioni.

Il presidente Roberto Zanin ha sottolineato come la decisione della consigliera, pur divergente dalle aspettative interne, venga pienamente riconosciuta e valorizzata nel rispetto della sua dignità politica.

La scelta di Pegoraro si inserisce in un contesto politico delicato, che vede la maggioranza centrodestra-Svp affrontare sfide di stabilità.

Con l’assenza dovuta a indagini in corso del consigliere Carlo Vettori, la composizione della maggioranza si assottiglia ulteriormente, evidenziando la necessità di coesione e collaborazione per affrontare le responsabilità istituzionali.

Il mantenimento del sostegno alla giunta Corrarati rappresenta, in questo scenario, un atto di responsabilità volto a garantire la continuità dell’azione amministrativa e a preservare l’efficacia delle politiche in atto.

La Civica intende esprimere profonda gratitudine alla consigliera Pegoraro per il contributo proficuo e l’impegno profuso durante il suo percorso politico e amministrativo.

Il suo lavoro e le sue proposte hanno arricchito il dibattito e hanno contribuito alla crescita della comunità.

Questo momento di cambiamento invita a una riflessione più ampia sul ruolo del singolo all’interno di un’organizzazione politica e sulla necessità di bilanciare le aspirazioni individuali con gli obiettivi collettivi.

Il gruppo della Civica ribadisce con fermezza il proprio impegno a proseguire con determinazione il percorso all’interno della maggioranza, animato da un forte senso di responsabilità, spirito di squadra e un’attenzione costante alle esigenze dei cittadini.

Si tratta di un percorso che richiede coerenza, capacità di ascolto e una visione lungimirante, con l’obiettivo di affrontare le sfide che attendono la città e di realizzare le priorità espresse dal corpo elettorale.

La civica intende proseguire l’opera di costruzione di un futuro sostenibile e prospero per Bolzano, ponendo al centro il bene comune e il dialogo costruttivo tra tutte le forze politiche e sociali.

L’attenzione rimane focalizzata sulle questioni cruciali per la comunità, dall’innovazione sociale allo sviluppo economico, dalla tutela dell’ambiente alla promozione della cultura e dell’inclusione.