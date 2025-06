Riforma Autonomia Alto Adige: Griessmair sottosegretario per le minoranze

La complessa riorganizzazione dell’autonomia speciale dell’Alto Adige/Südtirol sta entrando in una fase cruciale, caratterizzata da scelte istituzionali di rilevante significato politico e tecnico. A conferma di ciò, l’ex sindaco di Brunico, Roland Griessmair, ha recentemente confermato a Rai Südtirol di aver ricevuto un’offerta dal Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie per ricoprire la carica di sottosegretario dedicato alle minoranze linguistiche. Questa nomina si colloca all’interno di un quadro più ampio: l’intenzione del governo è quella di portare a compimento la riforma dell’autonomia, un processo ritenuto prioritario per la durata dell’attuale legislatura.L’assegnazione di un ruolo così specifico a Griessmair risponde all’esigenza di individuare una figura di riferimento tecnico, capace di orientare e accelerare il percorso di attuazione della riforma. Il sottosegretario non si limiterebbe a un ruolo di gestione operativa, ma fungerebbe da ponte di comunicazione e dialogo con le altre comunità linguistiche presenti sul territorio, garantendo una rappresentazione e un’attenzione ai loro interessi e specificità.Un elemento di novità e una potenziale svolta rispetto alle precedenti gestioni di processi simili risiede nella natura stessa dell’incarico. A differenza di approcci precedenti, la nomina non sembra essere condizionata da accordi politici espliciti con la Südtiroler Volkspartei (SVP), il partito di maggioranza relativa in Alto Adige. Questa circostanza sottolinea la volontà del governo di concentrarsi sulla sostanza della riforma, sui suoi contenuti e sulle implicazioni per l’intero territorio. L’assenza di un legame politico diretto con la SVP implica che Griessmair, pur essendo una figura di spicco nel panorama locale, non si troverebbe a far parte della maggioranza politica governativa. La sua funzione sarebbe prettamente tecnica e istituzionale, finalizzata a favorire l’effettiva realizzazione dello Statuto d’autonomia, e a garantire che le peculiarità culturali e linguistiche dell’Alto Adige siano adeguatamente considerate nel processo di riorganizzazione istituzionale. Si tratta di una scelta che potrebbe segnare un cambiamento di paradigma nella gestione delle relazioni tra il governo centrale e le autonomie locali, puntando a una maggiore trasparenza e a una maggiore centralità delle questioni tecniche e dei contenuti della riforma stessa.