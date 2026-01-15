Australian Open 2024: Azzurri in campo, sfide e sogni a Melbourne.

L’attesissima apertura degli Australian Open 2024 a Melbourne segna un momento cruciale per il tennis mondiale, e per l’Italia in particolare.

Jannik Sinner, numero 2 del ranking ATP, inaugura il torneo contro il francese Hugo Gaston, un impegno che lo proietta immediatamente nel vortice della competizione.

La sua presenza nella parte bassa del tabellone lo pone, in proiezione, per un potenziale scontro al penultimo turno contro un altro italiano, Lorenzo Musetti, che ha recentemente consolidato la sua posizione al numero 5 del mondo.

Musetti, dal canto suo, debutterà contro il belga Raphael Copmard, un avversario che richiederà attenzione fin dall’inizio.

L’edizione di quest’anno si preannuncia ricca di sfide intriganti per gli azzurri.

Flavio Cobolli, in ascesa nel circuito, dovrà affrontare l’inglese Arthur Fery in un primo turno che mette alla prova la sua solidità.

Luciano Darderi, grazie al suo ranking, è stato sorteggiato come testa di serie e si confronta con il cileno Cristian Garin, un giocatore esperto e abile nel gestire partite intense.

Lorenzo Sonego, con la sua grinta e il suo gioco aggressivo, si scontrerà con lo spagnolo Carlos Taberner, un avversario che potrebbe complicare i piani dell’italiano.

Il percorso di Matteo Berrettini, reduce da un periodo di ripresa, si presenta subito arduo contro l’australiano Alex De Minaur, un giocatore rapido e tecnico, forte del supporto del pubblico di casa.

Anche Matteo Arnaldi dovrà superare un primo turno impegnativo contro il russo Andrey Rublev, uno specialista del gioco potente e preciso.

Infine, Mattia Bellucci, giovane promessa del tennis italiano, si misurerà con il norvegese Casper Ruud, ex numero 2 del mondo, in un incontro che rappresenterà un banco di prova importante per la sua crescita.

Sul fronte femminile, l’attenzione si concentra su Jasmine Paolini, inserita nella parte alta del tabellone con la favorita Aryna Sabalenka.

Il debutto di Paolini contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, proveniente dalle qualificazioni, potrebbe rivelarsi un banco di prova significativo per valutare la sua condizione fisica e mentale in vista delle sfide successive.

Il sorteggio ha delineato un quadro di un torneo ricco di incognite e potenziali sorprese, dove l’azzurro potrà contare sul supporto dei suoi connazionali per affrontare una competizione di altissimo livello.

Il tutto, sullo sfondo dell’arena iconica di Melbourne Park, teatro di leggende e nuovi eroi del tennis.