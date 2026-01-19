Basket, boom di pubblico: Udine e Trento trainano il campionato

cityfood
mercoledì 21 Gennaio 2026
trento cronaca

Allarme a Strasburgo: Coldiretti chiede più controlli sulle importazioni

Redazione Aosta -
La crescente preoccupazione per la salvaguardia del sistema agroalimentare europeo e la tutela della salute dei consumatori ha portato Coldiretti Trentino Alto...

Opzioni 1939: Nuova luce sulle scelte migratorie in Alto Adige.

Un'analisi innovativa delle Opzioni del 1939, accordo storico che segnò un capitolo traumatico nella storia dell'Alto Adige, offre un'opportunità unica per decifrare le complesse...
Trento Cronaca

Inquinamento atmosferico: 6.731 morti attribuibili in Italia nel 2025

Nel 2025, l'inquinamento atmosferico continua a rappresentare una sfida critica per la salute pubblica in Italia, con implicazioni demografiche e socio-sanitarie di rilevante entità. Un'analisi condotta dall'Associazione Medici per l'Ambiente (Isde) evidenzia una situazione allarmante, con proiezioni di mortalità...
Trento Cronaca

Allarme a Strasburgo: Coldiretti chiede più controlli sulle importazioni

La crescente preoccupazione per la salvaguardia del sistema agroalimentare europeo e la tutela della salute dei consumatori ha portato Coldiretti Trentino Alto Adige a sollevare un allarme urgente, manifestando a Strasburgo in un corteo congiunto a rappresentanti di altre...
Trento Politica

Tonina resta all'Assessore: un mese per risolvere le criticità sanitarie.

0
A seguito di un periodo di profonda analisi, segnato da un'ondata di supporto e incoraggiamento inaspettata e da dialoghi costruttivi con il Presidente della Provincia,...
Forza Italia in Consiglio: Nuova Formazione Politica in Trentino-Alto Adige

Redazione Aosta -
Il Trentino-Alto Adige accoglie una nuova, significativa formazione politica all'interno del Consiglio Regionale: il gruppo di Forza Italia, un'aggiunta che riposiziona dinamicamente...

Pegoraro lascia la Civica: rispetto per la scelta, stabilità a rischio.

La Civica per Bolzano ha espresso il proprio rispetto per la scelta della consigliera Barbara Pegoraro, la quale ha deciso di interrompere il proprio...
Trento Sport

Basket, boom di pubblico: Udine e Trento trainano il campionato

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Il panorama cestistico italiano, stagione sportiva in corso, si distingue per un'affluenza di pubblico che supera le aspettative, segnalando un rinnovato interesse e un forte legame tra i tifosi e le squadre di Serie A.
Il dato ufficiale, recentemente diffuso dalla Lega Basket, dipinge un quadro vivace e promettente per il futuro del campionato.
A guidare questa dinamica positiva è Udine, con il suo iconico PalaCarnera Credifriuli che si erge a vero e proprio fulcro di passione: l'arena friulana registra un impressionante tasso di riempimento pari al 99%, un dato che testimonia non solo l'amore dei tifosi biancorossi per la squadra, ma anche la capacità dell'impianto di generare un'atmosfera coinvolgente e unica.

La presenza massiccia, con ben 3.465 spettatori su una capienza di 3.500, proietta Udine come un modello di riferimento per il resto del campionato.

Subito dietro, con un distacco minimo, si posiziona la Dolomiti Energia di Trento, che si attesta al secondo posto con un riempimento del 95,9%.
Questo dato solido sottolinea la crescita costante della squadra trentina e il suo consolidato seguito di appassionati, che contribuiscono a creare un ambiente vibrante e stimolante all'interno del palazzetto.
Analizzando l'andamento complessivo del campionato, emergono cifre significative.
Le 105 partite giocate finora hanno visto l'affluenza di un totale di 419.790 spettatori, con una media per partita che si aggira sui 3.998.
Questi numeri, pur essendo già di per sé gratificanti, vengono ulteriormente valorizzati se contestualizzati con l'indice medio di riempimento del campionato, che si attesta al 76%.

Questo dato, se confrontato con le medie degli anni precedenti, suggerisce un trend in crescita, indizio di un rinnovato appeal per il basket italiano.
Diversi fattori possono aver contribuito a questo successo: l'aumento della competizione sportiva, la presenza di giocatori di talento capaci di attrarre un pubblico più ampio, una strategia di comunicazione più efficace, e, non ultimo, un ritorno alla normalità dopo le restrizioni dovute alla pandemia.

Il successo di Udine e Trento, insieme alla performance generale del campionato, conferma che il basket italiano è in grado di generare emozioni, creare legami e rappresentare un importante motore di crescita economica e sociale per le comunità locali.
L'attenzione ora è rivolta alle prossime partite, con la speranza di consolidare questi risultati positivi e di continuare a regalare emozioni indimenticabili a tutti i tifosi.

