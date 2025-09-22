Coca-Cola e Milano Cortina 2026: Vinci Biglietti e Emozioni!

Coca-Cola si conferma partner ufficiale dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 e delle Paralimpiadi, lanciando un’iniziativa promozionale volta a coinvolgere il pubblico italiano in un’esperienza unica e memorabile.

Fino alla fine di ottobre, l’acquisto di un prodotto Coca-Cola offre la possibilità concreta di accedere a un concorso a premi che mette in palio biglietti per assistere alle competizioni, inclusi i momenti clou delle Cerimonie di Apertura e Chiusura, e pacchetti esclusivi che arricchiscono l’esperienza con servizi dedicati.

Il meccanismo è semplice: la scansione del QR code presente sull’etichetta del prodotto conduce all’applicazione Coca-Cola, dove si accumulano punti con ogni acquisto, aumentando le probabilità di vincita giornaliera.

Questa campagna non è semplicemente un’iniziativa di marketing, ma si inserisce in una strategia più ampia di engagement che mira a celebrare lo spirito olimpico e a rafforzare il legame con i consumatori italiani.

“Milano Cortina 2026 rappresenta un capitolo irripetibile nella storia sportiva del nostro Paese,” afferma Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola.

“Il nostro obiettivo è trasformare l’attesa e l’entusiasmo che questi Giochi suscitano in opportunità tangibili per i nostri consumatori.

Vogliamo che un gesto quotidiano come l’acquisto di una Coca-Cola diventi la chiave d’accesso a un’emozione straordinaria, a un’esperienza che va oltre il semplice assistere a una competizione.

”L’iniziativa si pone come espressione di un impegno più ampio di Coca-Cola verso la comunità sportiva e il patrimonio culturale italiano.

Non si tratta solo di fornire supporto finanziario, ma di creare un ponte tra il brand e i valori di eccellenza, inclusione e passione che caratterizzano l’Olimpiade.

L’azienda mira a catalizzare l’orgoglio nazionale, offrendo a un vasto pubblico la possibilità di vivere in prima persona un evento che trascende lo sport, diventando un momento di celebrazione collettiva e di condivisione di valori universali.

L’opportunità di partecipare a un evento di tale portata, di far parte della storia olimpica, è considerata da Coca-Cola un onore e un’occasione per contribuire a creare ricordi indelebili per l’Italia.