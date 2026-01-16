Croce Rossa e Olimpiadi 2026: un esercito di volontari in azione.

cityfood
martedì 20 Gennaio 2026
trento cronaca

Bypass Trento: Interrogazione Parlamentare sui Rischi Ambientali

Redazione Aosta -
L'interrogazione parlamentare n. 4-06774, recentemente depositata alla Camera dei Deputati dal deputato del Movimento 5 Stelle Enrico Cappelletti, focalizza l'attenzione su un...

Sanità speciale: costi, natalità e mobilità sotto la lente della Corte dei Conti

L'analisi recente della Corte dei Conti sulla gestione dei servizi sanitari nel biennio 2023-2024 proietta una luce complessa sulle dinamiche economiche e demografiche delle...
Trento Cronaca

Bolzano, controlli intensivi: veicolo sospetto e espulsioni

Nel cuore pulsante di Bolzano, un'intensificazione dei controlli mirati, orchestrati dal Questore Giuseppe Ferrari, ha portato alla luce dinamiche complesse legate alla sicurezza urbana e alla gestione dei flussi migratori. L'operazione, dislocata strategicamente in piazza Erbe e in altre...
Trento Cronaca

Bypass Trento: Interrogazione Parlamentare sui Rischi Ambientali

L'interrogazione parlamentare n. 4-06774, recentemente depositata alla Camera dei Deputati dal deputato del Movimento 5 Stelle Enrico Cappelletti, focalizza l'attenzione su un nodo cruciale legato ai lavori del bypass ferroviario di Trento: la gestione delle terre e delle rocce...
Trento Politica

Tonina resta all’Assessore: un mese per risolvere le criticità sanitarie.

0
A seguito di un periodo di profonda analisi, segnato da un'ondata di supporto e incoraggiamento inaspettata e da dialoghi costruttivi con il Presidente della Provincia,...
Forza Italia in Consiglio: Nuova Formazione Politica in Trentino-Alto Adige

Redazione Aosta -
Il Trentino-Alto Adige accoglie una nuova, significativa formazione politica all’interno del Consiglio Regionale: il gruppo di Forza Italia, un’aggiunta che riposiziona dinamicamente...

Pegoraro lascia la Civica: rispetto per la scelta, stabilità a rischio.

La Civica per Bolzano ha espresso il proprio rispetto per la scelta della consigliera Barbara Pegoraro, la quale ha deciso di interrompere il proprio...
Trento Sport

Croce Rossa e Olimpiadi 2026: un esercito di volontari in azione.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

L’impegno della Croce Rossa Italiana per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si configura come un’operazione di portata epocale, un vero e proprio esercito silenzioso di umanità pronto a supportare la manifestazione sportiva più importante del paese.
Un’organizzazione capillare che coinvolgerà ben 150.000 volontari, distribuiti in 675 comitati e 1500 sedi dislocate in ogni regione d’Italia, testimonia l’ancoraggio profondo dell’istituzione al tessuto sociale nazionale.
Il Trentino, con i suoi 2333 volontari, rappresenta un fulcro cruciale di questa rete.
Come sottolinea il Presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, la visita ai territori trentini ha rivelato una passione palpabile per la regione e un forte senso di appartenenza.
Questa dedizione affonda le radici in una complessa combinazione di fattori storici e sociali, che spingono uomini, donne e giovani a dedicarsi al servizio della comunità, spesso indossando con orgoglio i distintivi rossi che simboleggiano l’impegno e la solidarietà.

L’azione della Croce Rossa Trentina non si limita all’assistenza sanitaria, ma si estende a un ampio spettro di attività sociali e di protezione civile.
L’esperienza diretta con eventi calamitosi come inondazioni e valanghe, che hanno segnato il territorio negli anni recenti, ha forgiato una competenza specifica nella gestione delle emergenze, affinando la capacità di rispondere rapidamente e in modo efficace.
La preparazione alle Olimpiadi rappresenta un’ulteriore sfida e un’opportunità per consolidare queste competenze e ampliare la rete di supporto.
La formazione del personale e dei volontari è iniziata già lo scorso anno, un investimento strategico per garantire un livello di preparazione ottimale.
L’obiettivo è trasformatire l’evento olimpico in un’occasione di incontro, di benessere condiviso e di valorizzazione del territorio e del Paese.

Vigo di Fassa e San Giovanni, località scelte come punto di partenza del tour di Valastro, simboleggiano la prontezza e la capacità di accoglienza del Trentino.
In definitiva, la presenza della Croce Rossa non è un semplice supporto logistico, ma un elemento essenziale per garantire la sicurezza, il benessere e l’esperienza positiva per tutti i partecipanti alle Olimpiadi, incarnando i valori fondamentali di umanità, solidarietà e impegno civile.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

