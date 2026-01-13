Dakar Classic: Unterholzner e Gaioni brillano, Italia in corsa!

cityfood
PFAS in Trentino: Avviata la ricerca Itinere sulla popolazione

Redazione Aosta
Il passaggio all'implementazione delle nuove normative europee sull'armonizzazione del monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nell'acqua potabile ha innescato un'azione concreta...

Val di Sole: Formazione, Inclusione e Solidarietà a Tavola

Nel cuore della Val di Sole, un'iniziativa innovativa e profondamente umana intreccia formazione professionale, inclusione sociale e solidarietà: una sinergia virtuosa nata dalla collaborazione...
Trento Cronaca

Trento, arrestato ladro: la prontezza dei cittadini chiave

Nella città di Trento, un episodio di allarme e riaffermazione dell'azione di polizia ha portato all'arresto di un individuo già noto alle autorità, accusato di furto in abitazione aggravato. L'evento, sviluppatosi nel cuore del centro urbano, è stato innescato...
Trento Cronaca

PFAS in Trentino: Avviata la ricerca Itinere sulla popolazione

Il passaggio all'implementazione delle nuove normative europee sull'armonizzazione del monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nell'acqua potabile ha innescato un'azione concreta da parte dell'Asuit, la struttura sanitaria provinciale del Trentino. Quest'ultima ha annunciato il completamento della prima fase...
Trento Politica

Trento: Presidio a sostegno del popolo iraniano, un grido di libertà.

0
Un grido di solidarietà risuona nel cuore di Trento: Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale del Trentino hanno animato un significativo presidio in Piazza Dante, un...
Addio Roland Riz: un architetto dell’Autonomia altoatesina.

Redazione Aosta
La scomparsa di Roland Riz lascia un vuoto significativo nel panorama politico e istituzionale dell'Alto Adige, come testimonia il cordoglio espresso dal...

Addio Roland Riz: l’Alto Adige piange un gigante della politica.

La comunità altoatesina piange la scomparsa di Roland Riz, figura cardine della politica e del diritto sudtirolese, scomparso all'età di 98 anni. La notizia,...
Trento Sport

Dakar Classic: Unterholzner e Gaioni brillano, Italia in corsa!

Redazione Aosta
Redazione Aosta

L’epica Dakar Classic, la sfida endurance per veicoli d’epoca che affianca il celebre Rally Dakar, continua a regalare emozioni e sorprese.
Dopo otto impegnative tappe, il tandem altoatesino Josef Unterholzner, di Lana, e Franco Gaioni, di Bolzano, si conferma protagonista, consolidando la terza posizione nella classifica generale e segnando un traguardo significativo per l’Italia in questa competizione di altissimo livello.

La loro performance, premiata con 232 punti, testimonia una costanza e una strategia impeccabile in un contesto di estrema difficoltà.
La Dakar Classic non è una semplice gara, ma un vero e proprio test di resistenza, meccanica e abilità di navigazione, dove l’affidabilità dei veicoli storici viene messa a dura prova da terreni accidentati e condizioni climatiche avverse.
La classifica provvisoria vede i cechi Klymciw/Broz appaiati a soli 60 punti di distacco, creando una lotta affascinante per i vertici.
Il margine che separa Unterholzner e Gaioni dai primi è di soli 155 punti, sottolineando la precarietà di ogni posizione e la necessità di mantenere alta la concentrazione.

Parallelamente alla performance di Unterholzner e Gaioni, Paolo Fellin e Werner Gramm, un altro equipaggio altoatesino, hanno migliorato la propria posizione, guadagnando dieci posizioni e raggiungendo il 51° posto.

Un risultato incoraggiante che testimonia un’evoluzione costante nella gestione delle sfide proposte dal percorso.
Lorenzo Delladio, imprenditore trentino, e Guido Guerrini, pur affrontando penalità significative (4.300 su un totale di 5.000 punti), hanno compiuto progressi, risalendo la classifica fino al 65° posto, eguagliando il loro miglior piazzamento finora raggiunto.
Al comando della Dakar Classic, il lituano Raisys e il francese Marques continuano a dettare il ritmo con un solido punteggio di 487 punti, dimostrando una superiore capacità di adattamento e una meticolosa pianificazione strategica.

La competizione si fa sempre più serrata, con la vetta della classifica che si presenta come un obiettivo sfidante, ma non irraggiungibile.
Con sole cinque tappe rimanenti, il traguardo di Yanbu si avvicina, portando con sé la promessa di ulteriori colpi di scena e l’esaltazione dello spirito di avventura che anima questa straordinaria competizione, un omaggio alla storia del motorismo e all’ingegno umano.
La tenacia degli equipaggi italiani, in particolare, sta contribuendo a rendere questa edizione particolarmente memorabile.

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

