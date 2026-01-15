Dakar Classic: Unterholzner sale al secondo posto, corsa al cardiopalma

La Dakar Classic, sfida leggendaria di resistenza e abilità, continua a riservare colpi di scena e a rimodellare la classifica generale.

Al termine della penultima tappa, l’equipaggio austriaco Josef Unterholzner-Franco Gaioni, con una prova di tenacia e precisione, si è issato al secondo posto, beneficiando di una penalizzazione comminata ai contendenti spagnoli Juan Morera e Lidia Ruba, precedentemente in posizione di prestigio.

Questa evoluzione nella graduatoria assoluta sottolinea la natura imprevedibile della competizione, dove un errore o un inconveniente possono alterare radicalmente le gerarchie.

Unterholzner e Gaioni, con la loro solida performance, si collocano ora a soli 259 secondi dal duo lituano-francese composto da Raisys e Marqeus, ancora saldamente al comando della classifica.

Il distacco che li separa dalla terza posizione, occupata da un altro equipaggio, è di un misero venti punti, un margine ridottissimo che rende la battaglia per il podio estremamente serrata.

L’attuale scenario vede inoltre un divario notevole, ben 237 punti, che separa l’equipaggio austriaco dai connazionali italiani Marco Ernesto Leva e Alexia Giugni, membri del team R-Team, attualmente al quarto posto.

Questa distanza, sebbene significativa, non esclude possibili sorpassi nelle tappe successive, data la natura variabile del terreno e le sfide imposte dalla corsa.

Parallelamente, Paolo Fellin e Werner Gramm hanno concluso la tappa in ventiquattresima posizione, segnando il secondo miglior risultato parziale da quando è iniziata la Dakar Classic, una testimonianza della loro costante crescita e capacità di adattamento alle condizioni estreme.

Il terzo equipaggio, composto dagli imprenditori regionali Lorenzo Delladio e Guido Guerrini, ha tagliato il traguardo in ottantunesima posizione, un risultato che riflette le difficoltà incontrate durante la tappa.

Nella classifica generale, Fellin e Gramm hanno guadagnato terreno, risalendo fino al cinquantunesimo posto, mentre Delladio e Guerrini mantengono la posizione all’ottantesima piazza.

La Dakar Classic si conferma dunque un banco di prova per uomini e mezzi, dove la strategia, la resistenza fisica e la capacità di risolvere imprevisti giocano un ruolo cruciale per la conquista di un piazzamento di prestigio.

La corsa, con le sue insidie e le sue emozioni, continua a regalare spettacolo e a tenere con il fiato sospeso gli appassionati di tutto il mondo.