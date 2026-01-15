cityfood
venerdì 16 Gennaio 2026
trento cronaca

Servizio Civile in Trentino: Nuovo Bando per Giovani

Redazione Aosta -
Il servizio civile universale provinciale si configura come un'opportunità cruciale per i giovani trentini, aprendo un nuovo bando con scadenza fissata al...

Omicidio a Strigno: Indagine sulla morte di un pensionato

L'ombra del dubbio si allunga sulla comunità di Strigno, in Trentino, dove la scoperta del corpo senza vita di Mauro Sbetta, un sessantottenne in...
Alto Adige, 1926: quando i cognomi furono cancellati.

Nel gennaio del 1926, il paesaggio culturale e identitario dell'Alto Adige subì una cesura profonda con l'entrata in vigore del regio decreto che sanciva l'italianizzazione forzata dei cognomi sudtirolesi. Lungi dall'essere un processo volontario, come formalmente presentato, l'iniziativa del...
Servizio Civile in Trentino: Nuovo Bando per Giovani

Il servizio civile universale provinciale si configura come un'opportunità cruciale per i giovani trentini, aprendo un nuovo bando con scadenza fissata al 4 febbraio. Questo avvio rappresenta una rinnovata possibilità di impegno civico e crescita personale, promossa dall'Ufficio Politiche...
Bolzano: Approvata mozione contro l’antisemitismo e sostegno alla comunità ebraica.

Il Consiglio Provinciale di Bolzano ha recentemente approvato un pacchetto di misure che riflettono un impegno concreto verso la salvaguardia dei valori democratici, la crescita...
Educazione affettiva a scuola: sostegno dalla Commissione Provinciale

La Commissione Provinciale per le Pari Opportunità tra Donna e Uomo esprime pieno sostegno all'iniziativa popolare volta a introdurre un percorso strutturato...

Poste Alto Adige: Approvata mozione per condizioni di lavoro più flessibili.

Il Consiglio Provinciale di Bolzano ha approvato una mozione, presentata da Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion) e sostenuta da Josef Noggler (SVP), volta a...
Dakar Classic: Unterholzner sale al secondo posto, corsa al cardiopalma

La Dakar Classic, sfida leggendaria di resistenza e abilità, continua a riservare colpi di scena e a rimodellare la classifica generale.
Al termine della penultima tappa, l’equipaggio austriaco Josef Unterholzner-Franco Gaioni, con una prova di tenacia e precisione, si è issato al secondo posto, beneficiando di una penalizzazione comminata ai contendenti spagnoli Juan Morera e Lidia Ruba, precedentemente in posizione di prestigio.
Questa evoluzione nella graduatoria assoluta sottolinea la natura imprevedibile della competizione, dove un errore o un inconveniente possono alterare radicalmente le gerarchie.
Unterholzner e Gaioni, con la loro solida performance, si collocano ora a soli 259 secondi dal duo lituano-francese composto da Raisys e Marqeus, ancora saldamente al comando della classifica.

Il distacco che li separa dalla terza posizione, occupata da un altro equipaggio, è di un misero venti punti, un margine ridottissimo che rende la battaglia per il podio estremamente serrata.

L’attuale scenario vede inoltre un divario notevole, ben 237 punti, che separa l’equipaggio austriaco dai connazionali italiani Marco Ernesto Leva e Alexia Giugni, membri del team R-Team, attualmente al quarto posto.

Questa distanza, sebbene significativa, non esclude possibili sorpassi nelle tappe successive, data la natura variabile del terreno e le sfide imposte dalla corsa.

Parallelamente, Paolo Fellin e Werner Gramm hanno concluso la tappa in ventiquattresima posizione, segnando il secondo miglior risultato parziale da quando è iniziata la Dakar Classic, una testimonianza della loro costante crescita e capacità di adattamento alle condizioni estreme.

Il terzo equipaggio, composto dagli imprenditori regionali Lorenzo Delladio e Guido Guerrini, ha tagliato il traguardo in ottantunesima posizione, un risultato che riflette le difficoltà incontrate durante la tappa.

Nella classifica generale, Fellin e Gramm hanno guadagnato terreno, risalendo fino al cinquantunesimo posto, mentre Delladio e Guerrini mantengono la posizione all’ottantesima piazza.
La Dakar Classic si conferma dunque un banco di prova per uomini e mezzi, dove la strategia, la resistenza fisica e la capacità di risolvere imprevisti giocano un ruolo cruciale per la conquista di un piazzamento di prestigio.

La corsa, con le sue insidie e le sue emozioni, continua a regalare spettacolo e a tenere con il fiato sospeso gli appassionati di tutto il mondo.

