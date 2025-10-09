Festival dello Sport a Trento: adrenalina, leggende e futuro.

Il Teatro Sociale di Trento si è trasformato in un vibrante crocevia di passione sportiva con l’apertura dell’ottava edizione del Festival dello Sport, un evento che quest’anno celebra l’adrenalina in tutte le sue forme.

Organizzato da Gazzetta dello Sport, il festival, con una ricca programmazione di oltre 130 appuntamenti, si protrarrà fino al 12 ottobre, permeando la città di un’energia palpabile.

Trento, in questa occasione, si erge a palcoscenico privilegiato, un vero e proprio “villaggio sportivo” dove il pubblico ha l’opportunità unica di incontrare e interagire con leggende contemporanee e figure iconiche del passato.

L’impatto dell’evento, a testimonianza della sua crescente popolarità, si riflette in oltre cento milioni di visualizzazioni in streaming, un dato che sottolinea la sua capacità di coinvolgere un vasto pubblico.

Il Festival dello Sport si inserisce in un contesto più ampio di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale che stanno rafforzando l’identità sportiva del territorio.

L’orizzonte futuro è segnato da traguardi ambiziosi: le Olimpiadi e Paraolimpiadi invernali del 2026, le Olimpiadi giovanili del 2028 e, più recentemente, l’assegnazione ai primi di novembre del 2031 dei Campionati Mondiali di Ciclismo, un riconoscimento che consolida il Trentino come polo d’eccellenza sportiva.

Il Presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha espresso la speranza che il Festival continui a prosperare a Trento anche dopo la sua decima edizione, auspicando la trasformazione di Villa Rosa di Pergine in una struttura paralimpica di rilevanza nazionale, un’eredità duratura per lo sviluppo dello sport inclusivo.

L’evento non si limita a celebrare l’abilità atletica; offre uno spunto di riflessione più profondo sui valori che lo sport incarna.

Attraverso le storie dei campioni, svelando il percorso di dedizione, fatica e sacrificio che si cela dietro i successi, il Festival proietta una luce su temi cruciali come l’integrazione e la resilienza, come dimostra l’esempio toccante di Mattia Furlani.

In un mondo spesso segnato da conflitti e divisioni, la vicesindaca Elisabetta Bozzarelli ha ricordato il messaggio di speranza e di connessione universale che lo sport può veicolare, riprendendo le parole di Velasco rivolte al Presidente della Repubblica Mattarella.

L’importanza di questa sinergia tra sport e cultura è stata ulteriormente sottolineata dal Rettore dell’Università di Trento, Flavio Deflorian, che ha evidenziato i valori comuni che li accomunano.

L’università, da sempre impegnata a promuovere lo sport come strumento di crescita personale e sociale, intende continuare a sostenere e a valorizzare questa connessione, riconoscendo nel movimento fisico una forma di espressione culturale e intellettuale.

Il Festival dello Sport a Trento si configura quindi come un momento di festa, di ispirazione e di riflessione, un’occasione per celebrare la passione sportiva e per guardare al futuro con ottimismo e ambizione.