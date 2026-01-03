cityfood
domenica 4 Gennaio 2026
trento cronaca

Inverno ad Alto Adige: il freddo stringe i senzatetto.

Redazione Aosta -
L'inverno altoatesino si fa sentire con una morsa di freddo che esacerba una situazione già fragile: quella delle persone senza dimora. Le...

Trentino: Sicurezza nei luoghi di aggregazione, un impegno costante.

La sicurezza nei luoghi di aggregazione: un impegno continuo in Trentino alla luce della tragedia di Crans-MontanaLa recente tragedia a Crans-Montana, con il devastante...
Trento
cielo sereno
1.2 ° C
3.2 °
0.3 °
60 %
2.2kmh
0 %
Dom
3 °
Lun
3 °
Mar
2 °
Mer
2 °
Gio
2 °
Trento Cronaca

Brennero: traffico natalizio sotto controllo, ma attenzione al ritorno.

La complessa rete autostradale del Brennero, arteria vitale per i flussi turistici tra Italia e Austria, sta progressivamente alleviando le criticità legate al consueto picco di traffico natalizio, caratterizzato dal tradizionale esodo e ritorno degli appassionati di sport invernali....
Trento Cronaca

Trento Politica

Terzo mandato: la Corte Costituzionale frena l’autonomia provinciale

0
La sentenza della Corte Costituzionale odierna getta luce su un principio cardine del nostro ordinamento, il divieto del terzo mandato consecutivo, che si rivela un...
Bolzano: Rilancio del Centro Pace, sfida al dialogo e all’inclusione.

Redazione Aosta -
Il futuro del Centro per la Pace di Bolzano si configura come una sfida strategica per l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio...

Kompatscher: Eredità, Autonomia e Sfide per l’Alto Adige

L'eredità di un governato: visione, resilienza e futuro per l'Alto AdigeIl percorso di Arno Kompatscher alla guida della Provincia autonoma di Bolzano si appresta...
Trento Sport

Klæbo trionfa a Fiemme, Tour de Ski verso l’epica salita Cermis.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La Val di Fiemme, scrigno di sport invernali nel cuore del Trentino, ha coronato un’altra tappa del ventesimo Tour de Ski con una giornata di gare sprint in tecnica classica che ha visto trionfare il norvegese Johannes Høsflot Klæbo, consolidando il suo dominio nella classifica generale.
La competizione, un crogiolo di talenti provenienti da tutto il mondo, ha offerto uno spettacolo avvincente, anticipando le sfide olimpiche che si svolgeranno sulle stesse impegnative piste.
Klæbo, con una performance impeccabile, ha imposto il suo ritmo in una finale esplosiva, dettando legge in salita e lasciando alle spalle i contendenti.
Il francese Jules Chappaz e lo svedese Anton Grahn hanno completato il podio, dimostrando una notevole resistenza e tecnica.
La vittoria norvegese sottolinea la tradizione e la potenza del cross-country nel paese scandinavo, sempre pronto a fornire atleti di altissimo livello.
Il risultato italiano non è stato da meno, con quattro atleti qualificati per le semifinali.
Federico Pellegrino, con un decimo posto, ha espresso un’analisi costruttiva sulla sua performance, riconoscendo un leggero cambiamento del tracciato rispetto alle edizioni precedenti.
La discesa finale, identificata come area di miglioramento, sarà oggetto di studio e perfezionamento in vista della cruciale Final Climb.
La sua determinazione è chiara: dare il massimo fino all’ultimo metro, accumulando esperienza preziosa per la sfida finale.
Simone Mocellini e Elia Barp hanno completato la rappresentanza italiana, contribuendo a creare un’atmosfera di grande competizione.
Il successo della sprint femminile ha visto l’affermazione della finlandese Jasmi Joensuu, un trionfo inatteso che segna la prima vittoria in carriera nella competizione.

La sua performance impeccabile ha superato la resistenza della svizzera Nadine Fähndrich e della svedese Johanna Hagström, dimostrando una grande capacità di adattamento e un’incredibile tenuta fisica.

Iris De Martin Pinter, giovane talento veneto, ha onorato il cross-country italiano con un dodicesimo posto, un risultato incoraggiante per il futuro del movimento.
L’attesissima Final Climb, l’atto conclusivo del ventesimo Tour de Ski, si svolgerà domani sull’Alpe Cermis.

La prova maschile, programmata per le ore 11:30, e la gara femminile, in programma alle 15:30, metteranno a dura prova la resistenza e la tecnica degli atleti, offrendo al pubblico uno spettacolo di grande emozione.
La salita epica, in tecnica libera, promette di essere un momento di resa dei conti, un banco di prova per i più preparati e un’esperienza indimenticabile per tutti coloro che parteciperanno e assisteranno a questo evento sportivo di prestigio.

La competizione, con la sua combinazione di fatica fisica e strategia mentale, si conferma un vero e proprio test di carattere e un’occasione unica per celebrare la passione per lo sport e la bellezza delle montagne.

