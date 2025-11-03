La Fiamma Olimpica: Storie di Resilienza e Inclusione Italiana

Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026, presentato da Coca-Cola come Presenting Partner, si configura come un mosaico umano, un percorso che celebra l’inclusione e la resilienza della comunità italiana.

Lungi dall’essere una mera cerimonia di avvicinamento ai Giochi, l’iniziativa intende illuminare le storie silenziose di coloro che, quotidianamente, tessono fili di speranza e impegno sociale nel tessuto del Paese.

La selezione dei tedofori, accuratamente curata, riflette una profonda volontà di andare oltre la semplice rappresentanza sportiva, abbracciando figure che incarnano valori di solidarietà, impegno civico e superamento delle sfide.

Marco Lucchini, guida della Fondazione Banco Alimentare, incarna la lotta contro lo spreco alimentare e la sua trasformazione in supporto concreto alle fasce più vulnerabili della popolazione.

I volontari della Croce Rossa Italiana di Carsoli, con la loro dedizione al soccorso e all’assistenza umanitaria, personificano la resilienza e la capacità di risposta di fronte alle emergenze.

Miriam Cresta, esponente di Junior Achievement Italia, testimonia l’importanza dell’educazione finanziaria e dello sviluppo di competenze per i giovani, un investimento nel futuro del Paese.

Il gruppo dei tedofori si arricchisce di figure emblematiche come Eros Zanotti, atleta di Special Olympics, simbolo di determinazione e abbattimento delle barriere per le persone con disabilità.

Nico Acampora, fondatore di PizzaAut, incarna un modello di imprenditorialità sociale, creando opportunità lavorative per persone con autismo.

Raffaella Giugni, segretario generale della Fondazione Marevivo, porta con sé la consapevolezza della tutela ambientale e della salvaguardia del patrimonio marino italiano.

Pino Maddaloni, campione olimpico di judo, rappresenta l’eccellenza sportiva unita a un forte impegno sociale.

Rosy Russo, con il suo progetto Parole O-Stili, dimostra il potere della comunicazione per favorire l’inclusione e il dialogo intergenerazionale.

Mario Barbuto, presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, porta con sé la voce di chi lotta per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per la piena accessibilità.

Alessia Crocini, presidente di Famiglie Arcobaleno, testimonia l’importanza del riconoscimento e del sostegno alle famiglie diverse.

Cecilia Gasdia, sovrintendente della Fondazione Arena di Verona, incarna la valorizzazione del patrimonio culturale italiano come motore di sviluppo sociale ed economico.

Queste storie, che si intrecciano lungo il percorso della Fiamma, non sono eccezioni, ma specchio di un Paese ricco di iniziative e di persone che, con la loro azione quotidiana, contribuiscono a costruire una società più giusta, inclusiva e sostenibile.

Il Viaggio della Fiamma Olimpica si presenta quindi come un’occasione per riscoprire il valore del singolo e la forza del collettivo, un invito a guardare al futuro con ottimismo e a celebrare l’unicità di ogni individuo.

È un percorso che vuole lasciare un’eredità tangibile, ispirando nuove generazioni a diventare protagonisti attivi del proprio destino e a contribuire al bene comune.