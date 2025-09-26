Milano-Cortina 2026: Accese le prime fiaccole, storie di speranza.

La luce della speranza, scintilla di un sogno olimpico, si è accesa con i primi tedofori designati per i Giochi Invernali Milano-Cortina 2026.

Due mesi separano l’Italia dall’accensione ufficiale della Fiamma Olimpica, un momento carico di significato che segna l’inizio di un viaggio straordinario attraverso il Paese.

Achille Lauro, figura di spicco nel panorama musicale contemporaneo, Flavia Pennetta, tennista di successo e icona sportiva, e Francesco Bagnaia, campione del mondo di MotoGP, si uniscono a un gruppo di dieci mila persone, eletti per rappresentare l’identità vibrante e il futuro dell’Italia.

Più che semplici portatori di una fiaccola, questi primi tedofori sono l’incarnazione dei valori che i Giochi Invernali 2026 intendono promuovere: innovazione, inclusione, resilienza e comunità.

La Fondazione Milano Cortina 2026 li ha scelti non solo per i loro successi individuali, ma per la loro capacità di ispirare e di rappresentare storie di vita significative, capaci di toccare il cuore di tutti gli italiani.

La storia di Andrea e Franco Antonello è un potente esempio di come la sfida della disabilità possa trasformarsi in un viaggio di scoperta e di speranza.

Andrea, giovane con autismo, e suo padre Franco, condividono una profonda relazione, dimostrando come l’amore e la comprensione possano superare ogni barriera.

Il loro percorso è un messaggio universale di inclusione, un invito a celebrare la diversità e a costruire una società più equa.

Dario Pivirotto, un testimone privilegiato della storia olimpica italiana, porta con sé il ricordo di due edizioni precedenti: Cortina 1956 e Torino 2006.

A novant’anni compiuti, rivive l’emozione di aver già contribuito a diffondere l’ideale olimpico, diventando un ponte tra passato e futuro.

Infine, Lucia Tellone, chef abruzzese, incarna la rinascita e la valorizzazione delle tradizioni locali.

La sua iniziativa di riattivazione del forno comunitario, spento per oltre tre decenni, simboleggia la forza delle comunità e la capacità di recuperare il patrimonio culturale, restituendo al paese un luogo di incontro e di condivisione.

Questi primi tedofori non sono solo portatori di una fiamma, ma fari che illuminano il cammino verso i Giochi Invernali 2026, anticipando un evento capace di unire l’Italia e di proiettare il Paese nel mondo, celebrando lo spirito olimpico e i suoi valori universali.

Il Grande Viaggio che li attende si preannuncia come un’occasione unica per rafforzare il senso di appartenenza, promuovere l’inclusione e celebrare la ricchezza culturale del territorio italiano.