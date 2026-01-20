cityfood
giovedì 22 Gennaio 2026
Incidente sull’Autostrada del Brennero: Uomo Gravemente Ferito

Redazione Aosta -
Un grave incidente stradale ha interrotto il traffico sull'autostrada del Brennero, in corrispondenza dell'area di Chiusa, generando ripercussioni significative sulla viabilità e...

Trentino: modello virtuoso per la spesa farmaceutica

Trentino: un modello di sostenibilità e accessibilità nella spesa farmaceuticaIl Rapporto sull'uso dei farmaci in Trentino per il 2024 delinea un sistema sanitario provinciale...
Trentino, modello nazionale per la gestione dei rifiuti urbani.

Il Trentino si conferma un baluardo nazionale nella gestione integrata dei rifiuti urbani, un modello di sostenibilità che trascende la mera raccolta differenziata. Legambiente, attraverso il "Dossier Comuni Ricicloni Trentino 2025", attesta un livello di virtuosismo ambientale diffuso, con...
Un grave incidente stradale ha interrotto il traffico sull'autostrada del Brennero, in corrispondenza dell'area di Chiusa, generando ripercussioni significative sulla viabilità e lasciando un uomo con ferite di seria entità. La dinamica, verificatasi nelle prime ore della mattinata, ha...
Riforma Autonomia Trentino-Alto Adige: una pietra miliare storica

0
L’approvazione al Senato della riforma dello Statuto Speciale di Autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol rappresenta una pietra miliare nel percorso storico di questa regione, un...
Riforma Province Autonome: un nuovo capitolo per l’autonomia differenziata.

Redazione Aosta -
Il dibattito sulla riforma dello Statuto delle Province Autonome di Trento e Bolzano si consolida in un momento cruciale, segnando una tappa...

Riforma Statutaria Trentino-Alto Adige: Approvato al Senato

La riforma statutaria del Trentino-Alto Adige/Südtirol ha compiuto un passo significativo con l'approvazione in secondo grado al Senato della legge costituzionale che ne ridisegna...
Milano Cortina 2026: Due Fiamme, Un Paese, Emozioni Leonardesche

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La storia dei Giochi Olimpici e Paralimpici si arricchisce di una svolta inedita: per la prima volta, le fiamme simbolo di Milano Cortina 2026 non si accenderanno in un’unica location, ma in due città distinte, Milano e Cortina d’Ampezzo, in un gesto di unità e ripartenza per l’intera nazione.
Queste strutture monumentali, concepite come veri e propri capolavori ingegneristici e artistici, incarnano una visione che trascende la semplice funzione di contenitore per la fiamma, elevandosi a simboli di creatività, innovazione e legame con il patrimonio culturale italiano.

I bracieri, realizzati con alluminio aeronautico di elevata purezza, nascono dalla sinergia di competenze multidisciplinari, frutto dell’estro creativo di Marco Balich, affiancato dalla precisione tecnica di Lida Castelli e Paolo Fantin. Il progetto si ispira profondamente all’universo leonardesco, in particolare ai celebri “Nodi” di Leonardo da Vinci: intricate composizioni geometriche che esprimono l’armoniosa convivenza tra la potenza della natura e l’ingegno umano.

L’omaggio a Leonardo, figura chiave nella storia di Milano, città simbolo di progresso e di ricerca estetica, si traduce in un’opera dinamica e suggestiva.
La struttura dei bracieri non è statica.
Un sofisticato sistema meccanico, integrato in una complessa architettura composta da 244 punti di snodo e 1.440 componenti accuratamente assemblati su perni e cuscinetti di precisione, permette loro di espandersi e contrarsi, variando il diametro da 3,1 a 4,5 metri.

Questa capacità di trasformazione sottolinea la natura evolutiva dello spirito olimpico, aperto a nuove sfide e interpretazioni.
La fiamma, cuore pulsante di questa opera, è protetta da un contenitore di vetro e metallo progettato per garantire la massima sicurezza e sostenibilità.
L’impiego di tecnologie innovative minimizza l’impatto ambientale, eliminando l’emissione di materiali inquinanti, riducendo al minimo l’inquinamento acustico e assicurando la totale sicurezza per il pubblico presente.
L’accensione del 6 febbraio segnerà il culmine di un viaggio epico, la Fiamma Olimpica che avrà percorso 12.000 chilometri attraverso le 110 province italiane, portando con sé i sogni e le speranze di un intero paese.

Questo momento, carico di emozione e significato, sarà uno dei punti cardine della cerimonia di apertura.

Successivamente, il braciere milanese, collocato all’Arco della Pace, diventerà protagonista di un affascinante spettacolo quotidiano.

Un rituale suggestivo, della durata di 3-5 minuti, si ripeterà ogni ora, dalle 17:00 alle 23:00, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza coinvolgente e suggestiva, accompagnata dalle evocative musiche di Roberto Cacciapaglia.
Questo spettacolo, che si protrarrà fino allo spegnimento della fiamma olimpica il 12 febbraio, trasformerà l’Arco della Pace in un luogo di aggregazione e celebrazione.

Infine, il 6 marzo, con l’arrivo della Fiamma Paralimpica e l’avvio della Cerimonia di Apertura Paralimpica, i due bracieri torneranno a illuminare simultaneamente le città di Milano e Cortina, simboli di inclusione, forza d’animo e superamento dei limiti, accompagnando i nuovi eroi dello sport paralimpico nel loro percorso di trionfo.

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

