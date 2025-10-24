Milano Cortina 2026: Olimpiadi per una Lombardia sostenibile e allineata all’Europa.

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 non sono semplicemente un evento sportivo, ma un catalizzatore per una trasformazione strategica del territorio lombardo e un’occasione per allineare le politiche regionali con gli obiettivi europei.

Questa è la visione che emerge dall’intervento del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante il convegno “Lo sport come fattore chiave per le politiche europee”, tenutosi presso l’Università Bocconi di Milano.

L’esperienza maturata con le Olimpiadi di Torino nel 2006 ha dimostrato il potenziale trasformativo di un evento di tale portata.

Torino ha visto un’impennata dell’attrattività turistica, un’eredità che Milano Cortina 2026 intende superare, non solo in termini di visibilità internazionale ma soprattutto in termini di sviluppo economico e sociale duraturo.

Il focus principale, sottolinea Fontana, è la sostenibilità.

Le Olimpiadi del 2026 rappresentano un punto di svolta, configurandosi come le prime Olimpiadi di “nuova generazione” a livello globale, un modello destinato a ridefinire gli standard per le future edizioni.

Questo concetto si traduce in una radicale revisione dell’approccio alla progettazione e alla realizzazione delle infrastrutture.

L’obiettivo non è costruire “cattedrali nel deserto”, ovvero impianti sportivi monumentali destinati all’abbandono al termine dell’evento, ma ottimizzare e riqualificare strutture esistenti, valorizzando il patrimonio sportivo e infrastrutturale regionale.

Questa scelta, lungi dall’essere una limitazione, si configura come un’opportunità per un’infrastruttura più intelligente e a misura di territorio.

L’approccio, in linea con le direttive europee, mira a massimizzare l’impatto positivo a lungo termine, minimizzando l’impronta ambientale e garantendo la fruibilità degli impianti anche dopo la conclusione dei Giochi.

Si tratta di un impegno concreto verso una sostenibilità che abbraccia non solo l’ambiente, ma anche l’economia e la società, promuovendo la coesione territoriale e la creazione di nuove opportunità di lavoro.

L’organizzazione di Milano Cortina 2026, quindi, non è una semplice gestione di un evento sportivo, ma un progetto strategico che mira a lasciare un’eredità duratura e positiva per la Lombardia e per l’Europa, allineando le ambizioni regionali con le priorità di sostenibilità e coesione che caratterizzano le politiche europee attuali e future.