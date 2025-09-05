Misano Adriatico: Un Ponte tra Mare e Dolomiti

Un ponte tra mare e montagna: Misano Adriatico celebra l’inverno dolomiticoNel suggestivo scenario di Misano Adriatico, la seconda edizione di un evento inedito si appresta a sancire un’originale simbiosi: il connubio tra la frizzante atmosfera balneare e la maestosità delle Dolomiti.

In concomitanza con il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, una partnership strategica che unisce tre realtà turistiche di spicco – la società impianti Obereggen Latemar SpA, l’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano e la Fondazione VisitMisano – si rinnova, portando un assaggio di inverno a riva al mare.

L’iniziativa, nata come risposta a un’iniziativa di reciproca visita – il Beach Party a 2000 metri di altezza organizzato da VisitMisano a Obereggen – testimonia la forza di un legame che va oltre i confini geografici.

Questa collaborazione, nata dalla volontà di amplificare la visibilità reciproca, si configura come una vetrina privilegiata per promuovere le eccellenze di ciascuna destinazione.

Giovedì 11 settembre, una conferenza stampa ufficiale segnerà l’apertura dei lavori, coinvolgendo le massime espressioni delle tre entità promotrici.

Thomas Ondertoller, direttore marketing e comunicazione di Obereggen Latemar, sottolinea l’importanza di questa sinergia, un vero e proprio “ponte” tra il mare Adriatico e il cuore delle Dolomiti.

Luigi Bellettini, presidente della Fondazione VisitMisano, esprime gratitudine per l’ospitalità ricevuta e ribadisce l’impegno a coltivare questa preziosa relazione.

L’evento non si limita a una semplice presentazione; è un’occasione per delineare progetti futuri, come quelli volti a migliorare la sicurezza sia sulle piste sciistiche che sui circuiti motociclistici, un tema discusso a Obereggen e che si tradurrà in iniziative concrete.

Il Presidente Roland Buratti dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano evidenzia come questa partnership si integri con la strategia di promozione del territorio, valorizzando non solo le attività invernali ma anche la ricchezza culturale e storica della città.

L’attenzione si rivolge anche al celebre Mercatino di Natale, che attira ogni anno migliaia di visitatori, un simbolo del calore e dell’accoglienza che contraddistinguono il territorio.

Roberta Agosti, direttrice dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano, ripercorre le tappe di questa collaborazione, nata la scorsa primavera, culminata in una campagna promozionale congiunta alla Frühlingsfest Romagna, un evento che ha saputo unire le tradizioni bavaresi e romagnole.

L’auspicio è che questa partnership continui a crescere, portando benefici tangibili per tutte le parti coinvolte e offrendo ai visitatori un’esperienza unica e indimenticabile, in grado di coniugare l’energia del mare con la magia delle montagne.

Obereggen, capofila delle 12 valli del Dolomiti Superski, si prepara ad aprire i suoi tornelli il 28 novembre, con un programma ricco di eventi e un’atmosfera festosa che saprà accogliere gli appassionati degli sport invernali.