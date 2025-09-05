Misano e Dolomiti: Un Ponte Turistico tra Mare e Montagna

Un Ponte tra Mare e Montagna: Misano Adriatico e le Dolomiti Celebrano una Partnership Turistica InnovativaNel cuore dell’estate, mentre il Gran Premio Red Bull di San Marino e Riviera di Rimini anima Misano Adriatico, un’inaspettata sinergia tra due mondi apparentemente distanti si rinnova: il fascino vibrante della costa adriatica e la maestosità delle Dolomiti.

Questa collaborazione, nata da un reciproco scambio di esperienze e un desiderio comune di ampliare gli orizzonti turistici, culminerà in un evento di presentazione della stagione invernale che promette di essere un crocevia di culture e opportunità.

L’iniziativa, promossa da Impianti Obereggen Latemar SpA, dall’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano e sostenuta dalla Fondazione VisitMisano, testimonia l’importanza cruciale della cooperazione strategica nel panorama turistico contemporaneo.

L’esperienza condivisa durante il Beach Party a 2000 metri d’altezza a Obereggen, la conferenza stampa a Bolzano e il reciproco supporto hanno cementato un legame che va oltre le semplici relazioni istituzionali, diventando un vero e proprio ponte tra il turismo balneare e quello montano.

L’evento di presentazione, che si svolgerà il 11 settembre, vedrà la partecipazione di figure chiave provenienti da tutte le realtà coinvolte: Thomas Ondertoller, direttore marketing e comunicazione di Obereggen Latemar SpA, Roland Buratti e Roberta Agosti dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano, e ovviamente, il Presidente di VisitMisano, Luigi Bellettini, insieme al suo team e Andrea Albani, Managing Director del Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Le istituzioni locali, guidate dal sindaco Fabrizio Piccioni e dagli assessori Marco Dominici e Filippo Valentini, saranno presenti a testimoniare il valore di questa partnership.

Questa collaborazione non è solo un’opportunità per promuovere le eccellenze turistiche di ciascuna area, ma anche un’occasione per riflettere su temi cruciali come la sicurezza, condivisa tra il circuito motociclistico e le piste da sci, aprendo la strada a progetti di prevenzione congiunti.

Il focus è sull’offerta di esperienze uniche e diversificate: dalla bellezza del Mercatino di Natale di Bolzano, espressione di storia, cultura e arte, alle opportunità di scoperta del territorio e delle sue tradizioni gastronomiche.

La sinergia tra Bolzano e Obereggen, rafforzata dalla partecipazione congiunta a eventi come la Frühlingsfest Romagna, ha generato una campagna promozionale di successo, ampliando la visibilità e attrattiva del territorio.

L’auspicio è che questa edizione segni l’inizio di un ciclo virtuoso, capace di attrarre un numero sempre maggiore di visitatori italiani e stranieri, desiderosi di vivere esperienze autentiche e indimenticabili, in un contesto di crescita sostenibile e condivisione di valori.

La partnership rappresenta un modello innovativo di turismo integrato, in grado di valorizzare le peculiarità di ciascun territorio e di creare un’offerta turistica più completa e appealing.