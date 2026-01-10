Odermatt domina la prima manche ad Adelboden, Vinatzer tra i favoriti.

cityfood
cityeventi
giovedì 15 Gennaio 2026
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -

trento cronaca

Strigno, Trentino: Ritrovato morto un uomo, indagini in corso

Redazione Aosta -
La comunità di Strigno, nel Trentino, è scossa dalla scoperta del corpo di Mauro Sbetta, un sessottenne residente in una delle sue...

Castel Ivano in lutto: scoperto il corpo di un uomo, indagini in corso.

La comunità di Castel Ivano, frazione del comune di Strigno in Trentino, è scossa da un drammatico evento: la scoperta del corpo di un...
Trento
cielo coperto
7.6 ° C
7.6 °
6.3 °
76 %
1.1kmh
100 %
Gio
8 °
Ven
10 °
Sab
10 °
Dom
7 °
Lun
7 °
Trento Cronaca

Incendio a Chiusa: fiamme e fumo scuotono la comunità

Un violento incendio ha scosso la comunità di Chiusa questa mattina, sviluppandosi nella porzione più elevata di un edificio residenziale situato in via Tinne, in prossimità della trafficata strada statale del Brennero. L’evento, segnalato intorno alle ore 10:00, ha...
Trento Cronaca

Strigno, Trentino: Ritrovato morto un uomo, indagini in corso

La comunità di Strigno, nel Trentino, è scossa dalla scoperta del corpo di Mauro Sbetta, un sessottenne residente in una delle sue frazioni. La tragedia, avvenuta nel silenzio di un’abitazione privata, ha immediatamente innescato un’indagine complessa, affidata alla Procura...
Trento Politica

Poste Alto Adige: Approvata mozione per condizioni di lavoro più flessibili.

0
Il Consiglio Provinciale di Bolzano ha approvato una mozione, presentata da Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion) e sostenuta da Josef Noggler (SVP), volta a rivedere...
- Pubblicità -

Trento: Presidio a sostegno del popolo iraniano, un grido di libertà.

Redazione Aosta -
Un grido di solidarietà risuona nel cuore di Trento: Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale del Trentino hanno animato un significativo presidio in...

Addio Roland Riz: un architetto dell’Autonomia altoatesina.

La scomparsa di Roland Riz lascia un vuoto significativo nel panorama politico e istituzionale dell'Alto Adige, come testimonia il cordoglio espresso dal Presidente Arno...
Trento Sport

Odermatt domina la prima manche ad Adelboden, Vinatzer tra i favoriti.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Sotto un manto candido, scaturito da una nevicata intensa e persistente, il campione svizzero Marco Odermatt ha preso la vetta della prima manche dello slalom gigante di Adelboden, cronometrando 1:11.40.

La performance del dominatore incontrastato di questa prestigiosa competizione – reduce, come tutta la delegazione elvetica, dal lutto per la tragica scomparsa avvenuta a Crans Montana e che lo vede vincitore per quattro edizioni consecutive – si impone come un monito di resilienza e continuità sportiva.

Le condizioni di gara, rese incerte dalla neve fresca e da un manto nevoso ancora in fase di assestamento, hanno imposto ai concorrenti una notevole attenzione tecnica e una gestione impeccabile delle linee.

Dietro a Odermatt, la classifica si fa interessante con l’emergere di Lucas Pinheiro Braathen, rappresentante del Brasile, che ha segnato un tempo di 1:14.89, e del norvegese Timon Haugan, giunto in 1:14.93.

La visibilità ridotta e il fondo cangiante hanno accentuato la difficoltà di interpretare il tracciato, richiedendo ai protagonisti un adattamento costante e una grande capacità di lettura del terreno.

L’azzurro Alex Vinatzer, con un incoraggiante sesto tempo di 1:15.37, si posiziona come principale contendente per un piazzamento sul podio.
La sua performance, solida e precisa, testimonia una preparazione meticolosa e una grande capacità di interpretare le sfide poste dal percorso alpino.

La prova dei primi trenta atleti ha delineato una classifica affascinante, con l’emergere di talenti internazionali e la conferma della competitività del panorama sciistico mondiale.

Luca De Aliprandini, portacolori del Trentino e protagonista di un podio nella passata stagione proprio ad Adelboden, si attesta al ventitreesimo posto con un tempo di 1:16.54, pagando un errore cruciale sul tratto finale, caratterizzato da un dislivello vertiginoso.

La sua prestazione, pur al di sotto delle attese, lascia aperta la possibilità di una rimonta nella seconda manche.
Purtroppo, Filippo Della Vite non riesce a concludere la prova, venendo escluso dalla competizione.
La seconda manche, prevista per le ore 13:30, si preannuncia cruciale per la definizione del podio e per la determinazione del campione.

La possibilità di ribaltare la situazione è concreta, e l’adrenalina sarà alle stelle per tutti i concorrenti, chiamati a dare il massimo per conquistare la gloria sotto l’attento sguardo del pubblico e delle telecamere.

La sfida è aperta, e la montagna riserverà nuove emozioni e colpi di scena.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap