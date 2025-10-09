Oltre la Pista: Storie di Atleti, Sogni e Umanità

Oltre la Pista: Storie di Leggenda, Visioni di FuturoRed Bull presenta “I’m Coming Home”, un’esplorazione intima e coraggiosa che svela le sfaccettature più profonde di tre icone dello sport italiano: Sofia Goggia, Dorothea Wierer e Dominik Paris.

La serie non è un semplice racconto di successi, ma un viaggio introspettivo alla scoperta di chi si cela dietro i loro titoli, un’indagine sulle scelte, i rimpianti e le aspirazioni che plasmano la loro esistenza.

“I’m Coming Home” trascende il cronometraggio e i podi, offrendo uno sguardo privilegiato sulla vita di questi atleti.

Ogni episodio è un mosaico di momenti, dall’intensità degli allenamenti alle riflessioni solitarie, dalle gioie condivise alle inquietudini silenziose.

È un’opportunità per i tre protagonisti di ripercorrere il proprio cammino, decostruendo il mito e rivelando le vulnerabilità che li rendono umani.

Il primo episodio si focalizza su Sofia Goggia, una delle sciatrici alpine più carismatiche e combattive del panorama internazionale.

Al di là della velocità e della tecnica impeccabile, Goggia si apre raccontando la vertigine della performance, il prezzo dell’eccellenza e il conflitto interiore tra la necessità di dominare e il desiderio di autenticità.

“L’ossessione per la perfezione sportiva mi ha portato a dedicare ogni energia alla performance, al risultato, al minimo dettaglio, quasi a dimenticare chi fossi veramente – confessa Goggia.

– La rottura di tibia e malleolo del 5 febbraio 2024, un evento che mi ha fatto guardare in faccia la fragilità, ha rappresentato un punto di svolta cruciale.

“L’infortunio, una cesura dolorosa, ha costretto Goggia a confrontarsi con la possibilità della fine prematura della carriera, ma soprattutto con la necessità di riscoprire se stessa al di là del ruolo di atleta.

Il processo di riabilitazione non è stato solo fisico, ma emotivo, un percorso di auto-analisi che ha portato alla consapevolezza che la vera vittoria risiede nella capacità di conciliare la competizione con la completezza personale.

“Ho capito che lo sport deve essere uno strumento di crescita, non una gabbia dorata – prosegue Goggia.

– La vita non è solo una gara al cancelletto.

A volte, la vera forza risiede nella capacità di accettare i propri limiti e di trovare la gioia nella condivisione.

“Questa nuova consapevolezza si traduce in un rinnovato desiderio di ispirare e di connettersi con i suoi tifosi, non solo attraverso le sue gesta atletiche, ma attraverso la sua umanità.

“Le ambizioni più grandi nascono dalla volontà di condividere le proprie emozioni, di creare qualcosa di significativo per gli altri – conclude Goggia.

– Ogni volta che sventolo la bandiera italiana, sento il peso della responsabilità di rappresentare un paese intero e di portare con me le speranze di milioni di persone.

””I’m Coming Home” non è semplicemente una serie documentaristica, ma un’opportunità per riflettere sui valori dello sport, sull’importanza dell’autenticità e sulla bellezza di una vita vissuta appieno, al di là dei confini della pista.

Un viaggio emozionante alla scoperta di tre leggende, pronte a reinventarsi e a ispirare le generazioni future.