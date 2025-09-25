Paralimpiadi: un’eredità di inclusione e cambiamento sociale.

L’eredità di eventi di portata globale come le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali trascende la mera infrastruttura sportiva, radicandosi profondamente nel tessuto culturale di una nazione.

Questo concetto, ribadito a Cortina d’Ampezzo dal presidente del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), Marco Giunio De Sanctis, durante la presentazione dell’iniziativa di Procter e Gamble per l’accessibilità ad alta quota, sottolinea un cambiamento di prospettiva cruciale per il futuro.

I Giochi, al di là dell’entusiasmo agonistico, rappresentano un’occasione unica per catalizzare un’evoluzione sociale e architettonica.

Non si tratta solo di abbattere le barriere fisiche, spesso ancora presenti in città storiche e località montane come Cortina, Milano e Verona, ma soprattutto di demolire pregiudizi e stigmati legati alla disabilità.

L’obiettivo primario è quello di plasmare una nuova sensibilità collettiva, promuovendo l’inclusione e l’uguaglianza di opportunità.

L’esperienza di Londra, sede delle Paralimpiadi del 2012, offre un modello a cui ispirarsi.

La città inglese ha dimostrato come un evento sportivo paralimpico possa generare un impatto duraturo, non solo in termini di miglioramento dell’accessibilità e dell’abbattimento delle barriere architettoniche, ma anche come acceleratore di un cambiamento culturale profondo.

L’orgoglio e la dignità dimostrati dagli atleti paralimpici, unitamente al crescente riconoscimento del CIP come ente di diritto pubblico, hanno contribuito a elevare lo sport paralimpico a un ruolo centrale nel dibattito sulla disabilità.

La collaborazione tra istituzioni, aziende e comunità locali è essenziale per massimizzare l’impatto di tali eventi.

L’iniziativa di Procter e Gamble, con la sua indagine dettagliata sull’accessibilità delle strutture alpine, ne è un esempio concreto.

L’analisi ha rivelato margini di miglioramento significativi, sottolineando la necessità di un impegno continuo e di investimenti mirati.

Coinvolgere aziende leader in settori diversi dallo sport è fondamentale per creare nuove opportunità per le persone con disabilità, sia nel contesto sportivo che in quello sociale e lavorativo.

Questa eredità, dunque, non è semplicemente una questione di accessibilità fisica, ma di trasformazione sociale, di creazione di una società più inclusiva e consapevole, dove le differenze non siano viste come ostacoli, ma come fonti di arricchimento e di innovazione.

Le Paralimpiadi rappresentano il culmine di questo percorso, un momento di celebrazione del potenziale umano e di ispirazione per un futuro più equo e accessibile a tutti.