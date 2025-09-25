PeG e Milano Cortina 2026: Sport Accessibile per Tutti i Giovani

L’impegno per un’Italia più inclusiva e accessibile si concretizza con l’iniziativa “Campioni Ogni Giorno”, un progetto ambizioso promosso da Procter e Gamble Italia in collaborazione con Fondazione Milano Cortina 2026.

Paolo Grue, presidente e amministratore delegato di PeG Italia, ha illustrato a Cortina d’Ampezzo, una delle location chiave dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, l’approccio strategico che mira a superare le barriere fisiche e sociali, rendendo lo sport italiano un diritto accessibile a tutti, specialmente per i giovani.

Il progetto si fonda su un’analisi puntuale del territorio, realizzata dall’ente di terzo settore Lo spirito di Stella, che ha mappato strutture ricettive (rifugi alpini) e impianti di risalita nelle località di Cortina, Bormio, Livigno, Tesero e Anterselva.

Questa mappatura non si limita a un semplice rilevamento geografico, ma si propone di quantificare il livello di accessibilità di queste strutture, identificando lacune e aree di miglioramento.

L’analisi ha portato al cuore dell’iniziativa “Campioni Ogni Giorno”: Dash, il marchio PeG leader nel settore dei detersivi, ha deciso di sostenere la donazione di 84 sedie a rotelle destinate a rifugi e impianti sciistici nelle regioni coinvolte.

A Cortina d’Ampezzo, 40 sedie a rotelle saranno distribuite in 11 rifugi e 9 impianti di risalita, rappresentando un passo tangibile verso una maggiore inclusività.

Il sindaco di Cortina d’Ampezzo, Gianluca Lorenzi, ha sottolineato come l’amministrazione comunale avesse già intrapreso un percorso di inclusività, evidenziando la necessità di un approccio sinergico tra enti pubblici, aziende private e imprenditori sensibili.

L’eliminazione delle barriere architettoniche non è un’impresa solitaria, ma richiede la collaborazione di tutti gli attori del territorio.

La vera sfida, secondo Lorenzi, risiede nel mantenere questo impegno anche dopo i Giochi del 2026, consolidando un’eredità di accessibilità e inclusione.

La vice sindaca Roberta Alverà, con la sua esperienza pregressa nella locale associazione albergatori, ha enfatizzato l’importanza di passare dalle parole ai fatti, di tradurre le intenzioni in azioni concrete che lascino un impatto duraturo sul territorio.

L’iniziativa non si configura come una risposta temporanea per l’evento olimpico, bensì come un cambiamento culturale profondo, volto a promuovere una visione più ampia di inclusione, che va oltre la disabilità per abbracciare l’accoglienza di tutti.

In linea con questa visione, il comune di Cortina d’Ampezzo ha recentemente approvato all’unanimità il Peba (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche), uno strumento strategico che guida gli interventi di miglioramento dell’accessibilità.

Il Peba, presentato in concomitanza con l’iniziativa “Campioni Ogni Giorno”, testimonia l’impegno concreto dell’amministrazione comunale a creare un ambiente accogliente e inclusivo per tutti i cittadini e visitatori.

L’obiettivo finale è trasformare Cortina d’Ampezzo in un modello di accessibilità e inclusione, un’eredità che trascenda i Giochi del 2026 e contribuisca a costruire un’Italia più equa e accessibile.