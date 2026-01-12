Slalom Femminile a Flachau: Sei Azzurre per la Settima Tappa

cityfood
martedì 13 Gennaio 2026
trento cronaca

Trento, arrestato per violazione allontanamento: dramma e necessità di supporto

Redazione Aosta -
Nel contesto della crescente preoccupazione per la sicurezza familiare e l'applicazione delle misure di protezione delle vittime di violenza, un episodio recente...

Rinnovata Caserma Cantore: un simbolo di sicurezza e sviluppo in Alta Pusteria

Il 12 gennaio ha segnato una pietra miliare per la comunità di San Candido e per l'intera Alta Val Pusteria con l'inaugurazione ufficiale della...
Trento Cronaca

Oltre i Limiti: L’Innovativa Progetto Beyond Human Potential

L'ambizione di restituire la libertà di movimento a chi l'ha perduta si concretizza nell'inedito progetto "Beyond Human Potential", un'audace sperimentazione medico-sportiva in atto sulle nevi dell'Alpe Cimbra, a Folgaria. Al centro di questa impresa innovativa c'è Michel Roccati, un...
Trento Cronaca

Trento, arrestato per violazione allontanamento: dramma e necessità di supporto

Nel contesto della crescente preoccupazione per la sicurezza familiare e l'applicazione delle misure di protezione delle vittime di violenza, un episodio recente ha visto l'intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Trento. La vicenda, consumatasi domenica 11 gennaio, illustra...
Trento Politica

Addio Roland Riz: un architetto dell’Autonomia altoatesina.

0
La scomparsa di Roland Riz lascia un vuoto significativo nel panorama politico e istituzionale dell'Alto Adige, come testimonia il cordoglio espresso dal Presidente Arno Kompatscher....
Addio Roland Riz: l’Alto Adige piange un gigante della politica.

Redazione Aosta -
La comunità altoatesina piange la scomparsa di Roland Riz, figura cardine della politica e del diritto sudtirolese, scomparso all'età di 98 anni....

Presidenti tirolese, altoatesina e trentina: un’intesa sulle Alpi.

In un contesto di straordinaria suggestione, sulle pendici innevate della Seegrube, sopra Innsbruck, si è svoluto un incontro cruciale tra i presidenti delle assemblee...
Trento Sport

Slalom Femminile a Flachau: Sei Azzurre per la Settima Tappa

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Domani sera, sotto i riflettori scintillanti di Flachau, si accende la settima tappa del circuito di Coppa del Mondo di slalom femminile.

Sei atlete italiane, portatrici di un’eredità di passione e talento, si lanceranno sulla pista intitolata a Hermann Maier, leggenda dello sci austriaco, un’icona nata e cresciuta proprio nel cuore di questo pittoresco comune.

Lara Della Mea, Martina Peterlini, Giulia Valleriani, Emilia Mondinelli, Beatrice Sola e Giada D’Antonio rappresentano l’azzurro in una competizione che si preannuncia di grande intensità.

La pista di Flachau, un banco di prova impegnativo e tecnico, richiede precisione millimetrica, reattività e una profonda conoscenza del terreno.

Le curve strette, i cambi di ritmo improvvisi e la pendenza variabile mettono a dura prova le capacità delle sciatrici, esaltando le loro qualità atletiche e la loro abilità nel gestire le condizioni variabili.

La storia delle azzurre a Flachau è costellata di risultati incoraggianti, seppur non ancora consacrati da un podio.

Il sesto posto di Chiara Costazza nel 2018 resta il miglior piazzamento italiano in questa località, un traguardo che testimonia il potenziale della squadra.

Irene Curtoni, con il suo nono posto nel 2016, e Manuela Moelgg, che si sono classificate decime in due occasioni (2010 e 2011), hanno contribuito a costruire un solido background di prestazioni degne di nota.

Questi risultati, pur non essendo vittorie, rappresentano la base di un percorso di crescita e miglioramento costante.
Attualmente, Lara Della Mea e Martina Peterlini si distinguono per la loro forma fisica e la loro costanza nei risultati.
La loro preparazione meticolosa e la loro determinazione le rendono candidate a esprimere un’ottima performance.

Tuttavia, in una competizione di questo calibro, ogni gara è un nuovo inizio, e l’imprevedibilità dello sport invernale può riservare sorprese.
Il talento, l’allenamento e la fortuna si fondono in un mix di emozioni che rendono lo slalom femminile uno degli eventi più avvincenti della Coppa del Mondo.

L’Italia, con le sue sei atlete, si presenta a Flachau con l’obiettivo di onorare la tradizione e di inseguire nuovi traguardi, alimentata dalla passione del pubblico e dalla speranza di vedere l’azzurro sul gradino più alto del podio.
La sfida è aperta.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

