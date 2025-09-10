Südtirol Drei Zinnen: Trail Running tra le Dolomiti Patrimonio UNESCO

Sabato 13 settembre, le vette dolomitiche di Sesto si apprestano ad accogliere l’attesissima ventottesima edizione della Südtirol Drei Zinnen Alpine Run, un evento che incarna l’eccellenza delle competizioni di trail running in un contesto di straordinaria bellezza paesaggistica.

Più di una semplice gara, la Drei Zinnen Alpine Run è un’esperienza immersiva nel cuore delle Dolomiti, riconosciute Patrimonio Mondiale UNESCO, un crogiolo di storia geologica, biodiversità e cultura alpina.

Il percorso, un tracciato impegnativo di 17,9 chilometri e un dislivello positivo di 1354 metri, si snoda da Sesto, attraversando la suggestiva Val Fiscalina, fino a concludersi ai piedi delle imponenti Tre Cime di Lavaredo, simboli iconici di questa regione.

Il terreno varia dal sentiero sterrato alle rocce più impervie, mettendo a dura prova la resistenza fisica e la tecnica di corsa dei partecipanti.

L’edizione 2024 vedrà la presenza di atleti provenienti da ben 25 nazioni, a testimonianza del crescente richiamo internazionale di questa competizione.

Tra i favoriti per la vittoria maschile, Filippo Barizza cercherà di ripetere l’exploit dell’anno precedente, fronteggiando l’agguerrita sfida di una rappresentanza keniana di altissimo livello, rinomata per la sua eccezionale capacità di adattamento all’alta quota.

La contesa femminile è altrettanto incerta: Sara Bottarelli, campionessa in carica, ambisce al quarto successo consecutivo, ma dovrà confrontarsi con rivali pronte a insidiare il suo primato.

Non mancherà la presenza di talenti locali altoatesini, giovani promesse che incarnano la passione per la corsa in montagna e l’amore per il territorio.

Nomi come Lena Zingerle, Samuel Demetz, Lukas Gasser e Martin Hackhofer rappresentano il futuro del trail running in Alto Adige, portando con sé l’energia e la determinazione di una nuova generazione di atleti.

L’evento non è solo una competizione sportiva, ma anche una vetrina per la regione, un’occasione per valorizzare il suo patrimonio naturale e culturale.

L’ampia copertura televisiva e mediatica garantirà visibilità a livello nazionale e internazionale, contribuendo a promuovere il turismo sostenibile e a rafforzare l’immagine dell’Alto Adige come destinazione ideale per gli amanti della montagna e dello sport.

La Südtirol Drei Zinnen Alpine Run si configura quindi come un ponte tra sport, natura e cultura, un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti e gli spettatori.