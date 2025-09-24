Supermondiale di ciclismo 2031: il Trentino Alto Adige protagonista!

Il ciclismo mondiale si appresta a vivere un’edizione storica, un evento ibrido che fonde l’eccellenza della competizione su strada con la spettacolarità delle prove in pista.

Il Trentino Alto Adige, regione italiana rinomata per i suoi paesaggi alpini e la sua passione per le due ruote, è stato ufficialmente designato come sede del Supermondiale di ciclismo del 2031, un riconoscimento ambito e prestigioso che ne consacra il ruolo di protagonista nel panorama ciclistico internazionale.

La decisione, giunta a seguito della riunione del direttivo dell’UCI (Unione Ciclistica Internazionale) tenutasi a Kigali, in Ruanda, segna un momento cruciale per il movimento ciclistico italiano e apre una nuova era di sinergia tra le diverse discipline.

L’assegnazione del Supermondiale rappresenta un investimento strategico per il territorio trentino, con ricadute economiche significative, un incremento del turismo e un’opportunità unica per promuovere l’immagine dell’Italia a livello globale.

L’innovativo format del Supermondiale, che unisce le sfide della corsa su strada, con i suoi percorsi impegnativi e la sua capacità di testare la resistenza e la tattica dei corridori, con le performance atletiche e la precisione delle prove in pista, rappresenta una risposta all’evoluzione del ciclismo moderno.

Si tratta di un evento concepito per attrarre un pubblico più ampio e variegato, offrendo spettacoli diversi ma complementari.

Per la componente in pista, la competizione si svolgerà presso il velodromo di Spresiano, in provincia di Treviso, Veneto.

La scelta di questa struttura, attualmente in fase di ultimazione, testimonia l’impegno dell’UCI a garantire standard di eccellenza e infrastrutture all’avanguardia per le prove in pista.

Il velodromo, con le sue caratteristiche tecniche avanzate, promette di offrire un palcoscenico ottimale per le performance degli atleti e un’esperienza emozionante per gli spettatori.

L’assegnazione del Supermondiale 2031 al Trentino, con la componente pista ospitata a Spresiano, non è solo una vittoria sportiva, ma un segnale di lungimiranza e di investimento nel futuro del ciclismo, un futuro che guarda alla combinazione di tradizione e innovazione, di territorio e competizione globale.

Si preannuncia un evento che lascerà un’eredità duratura per il ciclismo italiano e mondiale.