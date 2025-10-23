Swimmeeting Alto Adige: Armstrong e Cerasuolo per un avvio da record

Il prestigioso Swimmeeting Alto Adige, giunto alla sua 29ª edizione, si configura come un avvio solenne e vibrante per la stagione agonistica del nuoto in vasca corta a livello internazionale.

L’evento, strategicamente collocato tra il 15 e il 16 novembre presso la piscina Albert Pircher di Maso della Pieve a Bolzano, ha subito un lieve posticipo rispetto al calendario abituale, consolidando il suo ruolo di pietra miliare nel panorama natatorio italiano.

La conferenza stampa di presentazione, condotta dall’SSV Bozen in collaborazione con le autorità locali, Patrizia Brillo e Angelo Gennaccaro, ha svelato un roster di partecipanti di eccezionale calibro, promettendo tre giorni di competizioni di altissimo livello.

Il fulcro dell’attenzione sarà inevitabilmente puntato su Hunter Armstrong, l’astro nascente del nuoto statunitense.

Campione olimpico e protagonista indiscusso delle staffette a Tokyo 2021 e Parigi 2024, Armstrong incarna la potenza e la tecnica che contraddistinguono la scuola americana.

Il suo arrivo in Alto Adige non solo eleva il livello tecnico del meeting, ma rappresenta un’occasione unica per il pubblico di ammirare da vicino un atleta di tale caratura.

L’orgoglio italiano sarà rappresentato da Simone Cerasuolo, campione del mondo in carica nei 50 metri rana in vasca lunga.

Il suo oro conquistato a Singapore con un tempo di 26.54 secondi testimonia la sua dedizione e il suo talento.

Cerasuolo si presenta al meeting con l’obiettivo dichiarato di inseguire i record esistenti, offrendo uno spettacolo di velocità e potenza.

Accanto a lui, Leonardo Deplano, olimpico a Parigi 2024 e plurimedagliato mondiale, aggiunge ulteriore spessore alla squadra azzurra, portando con sé un bagaglio di esperienza e una mentalità vincente.

Arianna Castiglioni e Alessandro Pinzuti completano il team italiano, garantendo una presenza significativa in diverse discipline.

Il legame con il territorio sarà rafforzato dalla partecipazione di Stefano Ballo, atleta locale che si allena a Bologna.

La sua presenza rappresenta un’opportunità per celebrare il talento altoatesino e per la speranza di assistere alla prima storica vittoria maschile per la regione.

Non mancherà spazio per le nuove leve, con l’emergente Luca Scampicchio, diciottenne della SSV Bozen e fresco campione europeo junior in Slovacchia.

La sua medaglia d’oro testimonia il potenziale e la promessa di una nuova generazione di nuotatori.

Con un numero stimato di 550 partecipanti, il meeting si svilupperà tra le 16:00 e le 18:00 di sabato e dalle 13:00 alle 14:45 di domenica, coprendo tutte le distanze dei 50 e 100 metri.

L’evento non è solo una competizione sportiva di alto livello, ma un vero e proprio crocevia di culture e un motore di promozione del territorio, capace di attrarre appassionati e curiosi da ogni angolo del mondo.