giovedì 15 Gennaio 2026
trento cronaca

Redazione Aosta -
Trento Cronaca

Trento Cronaca

Strigno, Trentino: Ritrovato morto un uomo, indagini in corso

La comunità di Strigno, nel Trentino, è scossa dalla scoperta del corpo di Mauro Sbetta, un sessottenne residente in una delle sue frazioni. La tragedia, avvenuta nel silenzio di un’abitazione privata, ha immediatamente innescato un’indagine complessa, affidata alla Procura...
Trento Politica

Poste Alto Adige: Approvata mozione per condizioni di lavoro più flessibili.

0
Il Consiglio Provinciale di Bolzano ha approvato una mozione, presentata da Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion) e sostenuta da Josef Noggler (SVP), volta a rivedere...
Addio Roland Riz: un architetto dell’Autonomia altoatesina.

La scomparsa di Roland Riz lascia un vuoto significativo nel panorama politico e istituzionale dell'Alto Adige, come testimonia il cordoglio espresso dal Presidente Arno...
Trento Sport

Trentino: Mobilità Gratuita per le Olimpiadi Invernali 2026

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Mobilità Olimpica: Trentino Accessibile e Sostenibile Durante le Olimpiadi Invernali 2026In vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la Giunta Provinciale del Trentino ha approvato un ambizioso piano di mobilità che mira a garantire un accesso facilitato e gratuito ai servizi di trasporto pubblico per un’ampia fetta della popolazione, contribuendo significativamente alla sostenibilità dell’evento e all’ottimizzazione della logistica territoriale.
Questa iniziativa, proposta dall’Assessore Mattia Gottardi, rappresenta un investimento strategico per ridurre il traffico, promuovere l’utilizzo del trasporto pubblico e accogliere al meglio atleti, volontari, spettatori e residenti.
Il cuore del piano prevede la gratuità totale dei servizi di trasporto pubblico provinciale, comprendendo autobus e treni, in un arco temporale significativo, dal 23 gennaio al 18 marzo 2026.

Questa misura straordinaria è rivolta prioritariamente ai volontari olimpici e paralimpici, che potranno usufruire liberamente della rete di trasporti, collegando le principali stazioni ferroviarie sparse sul territorio provinciale, da Borghetto ad Ala, passando per Rovereto, Trento e Mezzocorona.

Si segnala che l’accesso gratuito alle stazioni di Egna, Magrè Cortaccia e Salorno è escluso, essendo gestite dalla Provincia di Bolzano, ad eccezione della linea Ora-Cavalese, che rimane accessibile.
Un’attenzione particolare è rivolta agli spettatori, a cui sarà concesso l’utilizzo gratuito dei servizi extraurbani di Trentino Trasporti, in due finestre temporali ben definite: dal 7 al 22 febbraio e dal 7 al 15 marzo 2026.

L’accesso a questo privilegio sarà subordinato alla presentazione di un valido biglietto per una competizione olimpica o paralimpica, unitamente a un documento d’identità valido, trasformando il biglietto stesso in un titolo di viaggio integrato.
Oltre ai volontari e agli spettatori, il piano di mobilità olimpica estende la gratuità anche all’utenza più ampia, comprensiva di lavoratori e residenti, con l’obiettivo di decongestionare le strade e favorire la fluidità dei trasporti.

Questo beneficio sarà applicabile sulle linee extraurbane che servono le valli di Fiemme e Fassa, sulla linea B104 (esclusivamente per i servizi su gomma), e sulle linee B102 e B103 che collegano Trento alla Val di Fiemme attraverso la Val di Cembra.

L’elenco completo delle linee interessate comprende le B101, B102, B103, B104, B109, B111, B112, B113, B120, B122 e B123 (con limitazione a Passo San Pellegrino), integrate da servizi di rinforzo straordinari per far fronte all’incremento della domanda durante i giorni degli eventi.

Questa fase di agevolazioni per l’utenza generale sarà attiva dal 5 febbraio al 17 marzo 2026.

Infine, il piano di mobilità olimpica si completa con un’estensione delle agevolazioni previste per i possessori della Disability card, che potranno usufruire dei servizi di trasporto pubblico (sia su gomma che su ferro) di Trentino Trasporti e dei servizi ferroviari di Trenitalia di competenza (linea del Brennero e linea della Valsugana) nello stesso periodo, dal 5 febbraio al 17 marzo 2026, garantendo l’inclusione e l’accessibilità per tutti.
L’iniziativa si configura dunque come un elemento chiave per il successo delle Olimpiadi Invernali, unendo la promozione di una mobilità sostenibile con l’accoglienza e la facilità d’accesso al territorio trentino.

