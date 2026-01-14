Trentino: Mobilità Gratuita per le Olimpiadi Invernali 2026

Mobilità Olimpica: Trentino Accessibile e Sostenibile Durante le Olimpiadi Invernali 2026In vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la Giunta Provinciale del Trentino ha approvato un ambizioso piano di mobilità che mira a garantire un accesso facilitato e gratuito ai servizi di trasporto pubblico per un’ampia fetta della popolazione, contribuendo significativamente alla sostenibilità dell’evento e all’ottimizzazione della logistica territoriale.

Questa iniziativa, proposta dall’Assessore Mattia Gottardi, rappresenta un investimento strategico per ridurre il traffico, promuovere l’utilizzo del trasporto pubblico e accogliere al meglio atleti, volontari, spettatori e residenti.

Il cuore del piano prevede la gratuità totale dei servizi di trasporto pubblico provinciale, comprendendo autobus e treni, in un arco temporale significativo, dal 23 gennaio al 18 marzo 2026.

Questa misura straordinaria è rivolta prioritariamente ai volontari olimpici e paralimpici, che potranno usufruire liberamente della rete di trasporti, collegando le principali stazioni ferroviarie sparse sul territorio provinciale, da Borghetto ad Ala, passando per Rovereto, Trento e Mezzocorona.

Si segnala che l’accesso gratuito alle stazioni di Egna, Magrè Cortaccia e Salorno è escluso, essendo gestite dalla Provincia di Bolzano, ad eccezione della linea Ora-Cavalese, che rimane accessibile.

Un’attenzione particolare è rivolta agli spettatori, a cui sarà concesso l’utilizzo gratuito dei servizi extraurbani di Trentino Trasporti, in due finestre temporali ben definite: dal 7 al 22 febbraio e dal 7 al 15 marzo 2026.

L’accesso a questo privilegio sarà subordinato alla presentazione di un valido biglietto per una competizione olimpica o paralimpica, unitamente a un documento d’identità valido, trasformando il biglietto stesso in un titolo di viaggio integrato.

Oltre ai volontari e agli spettatori, il piano di mobilità olimpica estende la gratuità anche all’utenza più ampia, comprensiva di lavoratori e residenti, con l’obiettivo di decongestionare le strade e favorire la fluidità dei trasporti.

Questo beneficio sarà applicabile sulle linee extraurbane che servono le valli di Fiemme e Fassa, sulla linea B104 (esclusivamente per i servizi su gomma), e sulle linee B102 e B103 che collegano Trento alla Val di Fiemme attraverso la Val di Cembra.

L’elenco completo delle linee interessate comprende le B101, B102, B103, B104, B109, B111, B112, B113, B120, B122 e B123 (con limitazione a Passo San Pellegrino), integrate da servizi di rinforzo straordinari per far fronte all’incremento della domanda durante i giorni degli eventi.

Questa fase di agevolazioni per l’utenza generale sarà attiva dal 5 febbraio al 17 marzo 2026.

Infine, il piano di mobilità olimpica si completa con un’estensione delle agevolazioni previste per i possessori della Disability card, che potranno usufruire dei servizi di trasporto pubblico (sia su gomma che su ferro) di Trentino Trasporti e dei servizi ferroviari di Trenitalia di competenza (linea del Brennero e linea della Valsugana) nello stesso periodo, dal 5 febbraio al 17 marzo 2026, garantendo l’inclusione e l’accessibilità per tutti.

L’iniziativa si configura dunque come un elemento chiave per il successo delle Olimpiadi Invernali, unendo la promozione di una mobilità sostenibile con l’accoglienza e la facilità d’accesso al territorio trentino.