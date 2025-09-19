Val di Fiemme: Prova Olimpica tra Talento e Preparazione

Val di Fiemme: un Crogiolo di Talento e Preparazione in Vista delle Olimpiadi InvernaliLa Val di Fiemme si configura come un laboratorio cruciale per il futuro dello sci nordico, ospitando il Fis Nordic Summer Festival, un evento che trascende la mera competizione sportiva per divenire un banco di prova imprescindibile in vista delle Olimpiadi Invernali.

Fino al 21 settembre, Predazzo e Ziano di Fiemme vibrano di energia, accogliendo atleti provenienti da ogni angolo del globo per sfidarsi in tre discipline fondamentali: salto con gli sci, combinata nordica e skiroll.

L’importanza di questo appuntamento non risiede unicamente nella concentrazione di 18 gare di alto livello, ma soprattutto nella sua capacità di simulare, su scala ridotta, la complessità logistica e operativa che caratterizzerà i Giochi Invernali.

La presenza delle torce olimpiche e paralimpiche, insieme alle mascotte Tina e Milo, contribuisce a creare un’atmosfera palpabile di attesa e di festa, proiettando l’attenzione sul grande evento invernale.

Per l’assessore allo sport Mattia Gottardi, il festival rappresenta “un test olimpico” sotto molteplici aspetti.

Non solo le strutture, come i trampolini di Predazzo recentemente rinnovati per soddisfare gli standard olimpici, vengono sottoposti a una verifica approfondita, ma anche il team degli organizzatori, chiamato a gestire ogni dettaglio con precisione millimetrica.

Si tratta di un’occasione unica per affinare processi, risolvere imprevisti e garantire un’esperienza ottimale sia per gli atleti che per il pubblico.

Il panorama competitivo si presenta di altissimo livello.

Nel salto con gli sci, l’attenzione è rivolta alla slovena Nika Prevc, campionessa mondiale, all’austriaco Daniel Tschofenig, trionfatore dell’ultimo “Quattro Trampolini”, al giapponese Ryoyu Kobayashi, campione olimpico uscente a Pechino 2022, e all’austriaco Stefan Kraft, detentore della Coppa del Mondo.

L’Italia si affida ad Annika Sieff, Martina Ambrosi e Giovanni Bresadola per onorare i colori azzurri e trentini.

Nella combinata nordica, l’eccellenza giapponese è incarnata dalla campionessa del mondo Yuna Kasai, mentre la Germania si presenta con il campione olimpico Vinzenz Geiger.

Akito Watabe, leggenda vivente dello sport, completa il quadro di un’agguerrita competizione.

Veronica Gianmoena rappresenta il Trentino in questa disciplina.

Infine, le gare di skiroll, che si svolgono lungo le strade di Ziano di Fiemme, mettono alla prova la resistenza e la tecnica degli atleti.

La nazionale italiana, guidata dall’altoatesino Matteo Tanel e dal locale Tommaso Dellagiacoma, sarà osservata a vista, consapevole della forte concorrenza proveniente dai paesi scandinavi, in particolare dalla Svezia, che schiera una squadra particolarmente competitiva.

Il Fis Nordic Summer Festival non è quindi solo un evento sportivo, ma un vero e proprio crogiolo di talento, preparazione e spirito olimpico.