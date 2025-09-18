Acciaio Green: SSAB e Danieli Posano la Prima Pietra in Svezia

Oggi, a Lulea, in Svezia, si è celebrato un momento cruciale per il futuro dell’industria siderurgica globale: la posa della prima pietra di un impianto all’avanguardia, frutto della partnership tra il gigante svedese SSAB e la multinazionale italiana Danieli.

Un progetto di ingegneria ambizioso, stimato in circa un miliardo di euro, che promette di ridefinire i parametri della produzione di acciaio, coniugando performance industriale, sostenibilità ambientale e creazione di valore.

Questo non è semplicemente un nuovo impianto siderurgico; è un laboratorio vivente per la transizione industriale.

La struttura, che entrerà in piena operatività nel 2029 dopo la fase di avviamento prevista per la fine del 2028, si configura come un “mini-mill” di ultima generazione, progettato per massimizzare l’efficienza energetica e minimizzare l’impatto ambientale.

La capacità produttiva sarà di 2,5 milioni di tonnellate annue di acciaio speciale, un contributo significativo alla produzione svedese e un motore per la competitività europea.

L’impianto Danieli implementerà soluzioni tecnologiche innovative, tra cui i forni DigiMelter, alimentati dal sistema Q-One©, che ottimizza i processi di metallurgia secondaria, e la linea integrata di colata e laminazione diretta QSP©.

Questi sistemi, integrati con avanzati trattamenti delle acque e dei fumi, mirano a ridurre le emissioni di CO₂ del 7%, una quota significativa rispetto al totale nazionale svedese.

Questo dato, sebbene rilevante, si inserisce in un contesto più ampio di ambizioni climatiche europee e globali.

La cerimonia, alla presenza della Vicepremier e Ministra svedese Ebba Busch, ha sancito un punto di svolta.

La Ministra ha sottolineato come questo investimento tangibile dimostri la fattibilità della transizione industriale, evidenziando il potenziale sinergico tra riduzione delle emissioni, creazione di posti di lavoro e rafforzamento della competitività.

Si tratta, a suo dire, della più grande iniziativa di ricerca e sviluppo mai intrapresa in Svezia, un catalizzatore per l’innovazione in diversi settori.

L’iniziativa trascende la semplice produzione di acciaio; si configura come un esperimento su larga scala per l’adozione di tecnologie a basse emissioni di carbonio nell’industria pesante, un settore tradizionalmente ad alta intensità energetica.

L’impianto rappresenta un modello per altre nazioni che aspirano a decarbonizzare le proprie industrie e a creare un futuro più sostenibile.

Il CEO di Danieli, Giacomo Mareschi, ha enfatizzato come questo progetto sia una testimonianza della capacità dell’innovazione tecnologica italiana di generare benefici concreti sotto il profilo ambientale, economico e sociale, contribuendo alla transizione globale verso un’acciaieria decarbonizzata e competitiva.

L’impegno di Danieli si estende oltre la progettazione e la costruzione dell’impianto, mirando a sviluppare soluzioni modulari e replicabili, adatte a diverse realtà industriali e geografiche.

L’iniziativa di Lulea non è solo un investimento in infrastrutture, ma un investimento nel futuro, un segnale che l’acciaio del domani sarà prodotto in modo più efficiente, responsabile e sostenibile.

Rappresenta un capitolo cruciale nella storia industriale svedese e un esempio concreto di come l’innovazione possa guidare un futuro prospero e rispettoso dell’ambiente.